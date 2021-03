Von Rainer Kundel

Mannheim. Sofern die Adler Mannheim am Montag (Transferschluss 24 Uhr) nicht einen lange gesuchten Mittelstürmer unter Vertrag nehmen – gerüchteweise soll es sich um einen Kanadier aus der russischen KHL handeln – ist Taylor Leier (gesprochen "Lier") der letzte Neuzugang des Süd-Tabellenführers der DEL. Der Kanadier ist kein Filigrantechniker, auch kein Schussmonster wie etwa Markus Eisenschmid. Er verkörpert aber jenen Typ Spieler, ohne den eine erfolgreiche Mannschaft nicht auskommt. "Ich bin ein ganz guter Skater und sehr zäh. Egal, ob im Zweikampf oder vor dem Tor", schätzte sich der 27-Jährige nach seiner Ankunft Anfang Februar ein.

Seinen Platz gefunden hat der Kanadier aus Saskatoon als linker Flügel einer Sturmreihe mit Jason Bast und Nico Krämmer. Gegen diese Formation Tore zu schießen fällt jedem Gegner schwer. Sie kämpfen, beißen, checken vor und zurück und setzen zudem offensiv Akzente. Statistisch gesehen brachte sich Leier in jedem seiner fünf Spiele aufs Matchblatt: Zwei Tore, drei Vorlagen, eine Plus-Minus-Bilanz von plus vier und null Strafminuten. Klingt das nach einem Muster-Profi, Pavel Gross? "Taylor ist ein sehr solider Spieler, auch wenn er nicht der gelernte Center ist, nach dem wir gesucht haben", sagt der Trainer vor dem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers am Montag (18.30 Uhr). "Dafür können wir ihn links, rechts, in Über-und Unterzahl einsetzten", schätzt Gross die Vielseitigkeit der Nachverpflichtung.

Es mussten einige Zufälle aufeinandertreffen, ehe Leier und die Adler zusammen kamen. Nachdem sich im Herbst abzeichnete, dass die American Hockey-League (AHL) den Spielbetrieb erst 2021 aufnehmen würde, beschäftigte er sich mit dem Gedanken eines Wechsels nach Europa, wo die Adler schon im Sommer ein Thema waren. Seine ehemaligen Teamkollegen von den Rochester Americans, die Münchner Redmond und MacWilliam, waren Leier einige Monate voraus, galten somit als Referenz-Adressen über das deutsche Eishockey.

Nach 55 Spielen für den NHL-Klub Philadelphia Flyers wurde Leier 2018 zu den Buffalo Sabres abgegeben, schaffte es dort aber nur ins Farmteam nach Rochester. Somit war der Name auch Axel Alavaara bekannt – der Mannheimer Sportmanager war bis Sommer 2018 als Scout für die "Säbel" tätig. Zunächst führte der Weg aber zum tschechischen Spitzenklub nach Trinec. "Dort hat es für mich leider nicht ganz so gepasst", beschreibt Leier den Umstand, dass außer dem 18-jährigen Ersatztorhüter im osteuropäisch geprägten Kader kaum jemand mehr als ein paar Brocken der englischen Sprache mächtig war.

Keine optimalen Bedingungen, um sich einzuleben, zumal die Freundin in Kanada blieb. "Bei den Adlern ist das Spielsystem für mich perfekt, jeder in der Kabine spricht Englisch. Das macht es leichter, Beziehungen zu Spielern und den Trainern aufzubauen", sagt Taylor, der neugierig ist: "Ich bin gespannt, was die Saison für uns noch bringen wird, es ist für mich wie ein Abenteuer." Und verrät Hinweise zu seinem Nachnamen: "Die Vorfahren meines Großvaters kamen aus einer deutschen Kolonie in Russland."