Mannheim. (RK) Gute und schlechte Nachrichten gab es am Mittwoch von den Mannheimer Adlern. Wie der deutsche Eishockeymeister informierte, konnte bereits jetzt mit fünf Spielern Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt werden. Über den 30. April 2020 hinaus werden das blau-weiß-rote Trikot weiter tragen: Nationalspieler Matthias Plachta, der Stürmer verlängerte um drei Jahre, die beiden Importspieler Mark Katic und Andrew Desjardins (33 Jahre, 461 NHL-Spiele) um zwei Spielzeiten sowie der Finne Tommi Huhtala und der Deutsch-Amerikaner Cody Lampl um jeweils ein Jahr. Damit konnte der Klub bei 16 auslaufenden Verträgen fünf Leistungsträger an sich binden. „Es freut mich, dass wir mit vielen Jungs frühzeitig eine Einigung erzielen konnten‘“, sagt Sportmanager Axel Alavaara, „so ist beispielsweise Andrew Desjardins aufgrund seiner Persönlichkeit und NHL-Erfahrung ein natürlicher Führungsspieler“.

Allerdings gibt es auch zwei Ausfälle im besonders spielintensiven Monat Dezember mit noch zehn Partien bis zum Jahresende zu beklagen. Torhüter Dennis Endras fehlt aufgrund einer Armverletzung etwa drei Wochen, Stürmer Plachta, der sich letzten Sonntag bei einem geblockten Schuss verletzte, gar bis ins neue Jahr hinein. Was insofern bitter ist, als auch Talent Tim Stützle (17) nach dem kommenden Sonntag aufgrund der Teilnahme an der U-20-WM in Ostrava (Tschechien) nicht zur Verfügung stehen wird. Als Ersatztorhüter von Johan Gustafsson wird in den kommenden Wochen Florian Mnich (19), derzeit ausgeliehen an den Oberligisten Hannover Scorpions, zurückkehren. Mirko Pantkowski von den Heilbronner Falken als etatmäßiger dritter Keeper befindet sich nach einer Verletzung noch im Aufbautraining.

Update: Mittwoch, 4. Dezember 2019, 20.30 Uhr