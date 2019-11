Von Rainer Kundel

Köln. Zwar ist den Adlern Mannheim eine deutliche Steigerung gegenüber der Dienstag-Enttäuschung beim 5:7 gegen Iserlohn gelungen, dennoch war bei der 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung bei den Kölner Haien mehr möglich. "Beide Mannschaften haben nicht allzu viel riskiert, weil jeder die Punkte gebraucht hat", befand Torhüter Dennis Endras am Ende von kämpferisch geprägten 65 Minuten.

Dabei fehlte es auch dem Meister nicht an Unterstützung. Rund 1500 Anhänger hatten mit 21 Bussen und per Pkw die Reise in die Domstadt angetreten und stärkten sich drei Stunden vor Spielbeginn im Ehrenfelder Handelshof mit Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Trainer Pavel Gross nahm zwei Veränderungen vor: Endras kehrte für Gustafsson ins Tor zurück, anstelle des zuletzt überspielt wirkenden Denis Reul verteidigte Björn Krupp. "Wir haben in Köln eine neue Chance, aber das geht nicht ewig so. Irgendwann ist es zu spät, eine Serie zu starten, weil die Punkte fehlen", sprach Thomas Larkin vor dem Spiel Klartext.

Auch die Kölner Zuschauer ließen sich nicht lumpen, über 16.000 fanden an Allerheiligen den Weg ins Deutzer "Henkelmännchen", obwohl für die Haie schon vier Heimniederlagen zu Buche standen.

Die Adler kontrollierten sofort die Partie und gingen durch ein Powerplay-Tor von Mark Katic (5. Minute), dessen Schuss im Gehäuse von Weitzmann mittig unter der Latte einschlug, in Führung. Es gab in den vergangenen 135 Auseinandersetzungen der beiden Traditionsklubs schon unterhaltsamere Spiele, gestern stand der Kampf im Vordergrund. Viel Platz ließen sich beide Teams nicht, deshalb musste auch für das 1:1 eine Überzahlsituationen herhalten. Lampl zog die Strafe in der neutralen Zone gegen Dumont, was Hanowski mit einem Schuss in die lange Ecke ausnutzte. Danach hatten die Adler mehrfach die Führung auf dem Schläger, die besten Chancen konnten Larkin (36.) und Järvinen (40.) gegen den starken Wesslau-Ersatz Hannibal Weitzmann nicht verwandeln. Die Kölner wagten sich nur selten aus der Defensive und mussten froh sein, gegen die zum Schluss deutlich aktiveren Adler mit einem Zähler in die Verlängerung gekommen zu sein.

Dort bewahrte Weitzmann seine Mannschaft mit fünf starken Paraden vor der Niederlage, als die Adler bei einer Strafe gegen Matsumoto sein Tor unter Dauerbeschuss nahmen. Als der Sünder aufs Eis zurückgekehrt war und eine Larkin-Strafe die Haie in die gleiche Situation versetzte, traf Matsumoto 26 Sekunden vor einem möglichen Penalty-Schießen zum 2:1-Siegtor. Derselbe Spieler hatte bereits am zweiten Spieltag in Mannheim in der Zusatzspielzeit für eine Adler-Niederlage gesorgt. Bei 38:18 Torschüssen für die Kurpfälzer ist das ärgerlich.

Am Sonntag um 14 Uhr erwarten die Blau-Weiß-Roten am Familientag im letzten Spiel vor der Länderspiel-Pause die Krefeld Pinguine in der SAP Arena.

Kölner Haie - Adler Mannheim 2:1 n.V. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0), Tore: 0:1 Katic (5.), 1:1 Hanowski (34.), 2:1 Matsumoto (65.); Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Piechaczek (Landsberg); Strafminuten: 8/12; Zuschauer: 16.243.