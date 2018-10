Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim bleiben in der DEL das Maß aller Dinge. Mit dem 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)-Sieg gegen die Straubing Tigers festigten die Blau-Weiß-Roten ihre Tabellenführung gegenüber dem ärgsten Verfolger ERC Ingolstadt. Während sich die Adler auf ihr starkes Überzahlspiel verlassen konnten, drehten die Donaustädter in Krefeld einen 1:4 -Rückstand mit fünf Treffern in weniger als sechs Minuten zu einem 7:4-Sieg. "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hei, hei", feierte die Nordwestkurve am Ende den Ehrentag von Garrett Festerling (500. DEL-Spiel) und ließ dabei den dreifachen Torschützen Tommi Huhtala hochleben ("Oh wie ist das schön").

Großes Lob erhielt die Mannschaft von Pavel Gross vom gegnerischen Trainer Tom Pokel: "Die Adler sind das stärkste Teams, seit ich wieder in der Liga bin". Worte, die Gross gerne hörte, aber einschränkte: "Das war 25 bis 30 Minuten richtig harte Arbeit, das Ergebnis sieht klar aus und ist ein bisschen hoch ausgefallen". Vor zwei Tagen, nach dem 4:1-Erfolg in Nürnberg, betonte der Coach seinen Weg der kleinen Schritte. "Wir haben uns vorgenommen, vor der Liga-Pause noch vier ordentlichen Spiele abzuliefern", verriet Gross sein Etappenziel bis zum Deutschland-Cup.

Die Hälfte dieses Vorhabens ist aufgegangen. Der Tabellenführer ließ schnell keinen Zweifel aufkommen, erneut ein Sechs-Punkte-Wochenende aufs Parkett zu legen. Nach der Führung durch das siebte Saisontor von David Wolf (3. Minute) im Nachsetzen nach einem Akdag-Schuss lag das Momentum allerdings für eine Weile bei den Gästen, die nach 16 Veränderungen im Kader nicht mehr zur Laufkundschaft zählen. So entsprach der Ausgleich durch Pfleger (17.) zunächst dem Spielverlauf. Die Adler zeichnet aber schon länger aus, dass sie meist eine schnelle Antwort auf Gegentore parat haben. Diesmal dauerte es 115 Sekunden, bis Matthias Plachta nach einer Kombination aus dem Lehrbuch auf engstem Raum zum 2:1 (19.) verwandelte.

Die beherzt ihre Chance suchenden Niederbayern brachten die manchmal etwas offenen Mannheimer mehrmals in Verlegenheit. Gestern stand eine starke Überzahl-Ausbeute der Adler mit Tommi Huhtala als dreifachem Torschützen dagegen. Der Finne (34./38./56.) war dabei jedes Mal in der Zone vor Torhüter Zatkoff präsent und bestätigte seinen Ruf, in solchen Situationen hart vor dem gegnerischen Tor zu arbeiten. Nach drei Partien ohne Überzahl-Tor war diese Qualität der entscheidende Faktor in einem phasenweise engen Spiel. "Mein letzter Hattrick war vor sechs Jahren in Finnland mit Espoo", erinnerte sich der 30-jährige Außenstürmer.

Einem (Schlittschuh-)Tor von Luke Adam (40.) wurde zu Recht die Anerkennung versagt. Die Torschuss-Statistik von 42:12 täuscht etwas, weil sie vor allem durch fünf Strafzeiten zustande kam. "Das hat uns das Genick gebrochen", monierte Pokel, dass sich sein Team damit selbst aus dem Spiel genommen hatte. Die Adler gingen mit Endras anstelle von Pickard in den Schlussabschnitt. "Unsere Physios haben mir gesagt, dass wir wechseln müssen", erklärte Gross, ohne ins Detail zu gehen. Die Adler gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand und legten noch zwei Treffer nach.

Adler Mannheim-Straubing Tigers 6:1 (2:1, 2:0, 2:0); Tore: 1:0 Wolf (3.), 1:1 Pfleger (17.), 2:1 Plachta (19.), 3:1 Huhtala (34.), 4:1 Huhtala (38.), 5:1 Huhtala (56.), 6:1 Desjardins (59.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Schütz (Bad Aibling); Strafminuten: 4/10; Zuschauer: 10.477.