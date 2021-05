Mannheim. (RK) Die kritischen Äußerungen von Adler-Trainer Pavel Gross gegenüber der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nach dem Halbfinal-Aus seines Klubs am vergangenen Freitag gegen Wolfsburg wegen des zweimal verschobenen Beginns der Saison 2020/21 haben nochmals hohe Wellen geschlagen. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke erklärte gegenüber einem Fachmagazin: "Wir, alle Menschen in Klubs und Liga, haben genug in der Corona-Welt geleistet und noch zu tun, als unsere Zeit mit der Kommentierung von Aussagen aus Paralleluniversen zu verschwenden."

Ob der Trainer von Ligaseite mit einer Strafe belegt wird, soll noch intern besprochen werden. Bereits 2017 wurde Gross während seiner Zeit in Wolfsburg aufgrund seiner damals berechtigten Kritik an den Statistik-Dienstleistungen der Liga ermahnt und ihm im Wiederholungsfall eine Geldstrafe angedroht. Eine gleichfalls berechtigte Kritik im Januar 2019, die er gemeinsam mit Bremerhavens Coach Thomas Popiesch während einer Pressekonferenz nach einer strittigen Spielleitung eines Schiedsrichters sowie dem "Maulkorberlass" der DEL äußerte, blieb allerdings folgenlos.

Unterdessen hat Bundestrainer Toni Söderholm mit Felix Brückmann, Markus Eisenschmid, Stefan Loibl, Nico Krämmer und Matthias Plachta fünf Mannheimer für die letzten beiden Testspiele der Nationalmannschaft vor der WM (21. Mai bis 6. Juni in Riga) in Nürnberg nominiert. Am Freitag (17 Uhr) und Sonntag (15.30 Uhr), jeweils live in Sport1, ist Weißrussland der Gegner. Im Anschluss daran wird unter Einbeziehung der in Frage kommenden Akteure der Finalisten Eisbären Berlin und Grizzlys Wolfsburg der endgültige Kader benannt. Dieser reist dann aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen zehn Tage vor Beginn der WM nach Lettland.