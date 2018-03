Von Rainer Kundel

Mannheim. Ewigen Nörglern war die Besetzung nicht hochrangig genug, mit der sich Ronny Arend und Jochen Hecht in einem Spiel endgültig von ihrer aktiven Eishockey-Zeit verabschiedeten. Selten stand das Ergebnis (9:7 für "Team Arendt") derart im Hintergrund wie am Freitag. Es war ein Abend der großen Emotionen, bei dem die Adler Mannheim weder Kosten noch Mühe scheuten, ihre "Ikonen" bei einer feierlichen Zeremonie zu ehren. Stadionsprecher Jens Schneider führte durchs Programm, bevor die Trikots der beiden Geehrten vor über 11.000 Besuchern unters Dach der SAP Arena gezogen wurden. Dort reihen sie sich nun neben den Legenden Harold Kreis, Marcus Kuhl, Stéphane Richer, René Corbet, Werner Lorenz, Kurt Sepp, Bruno Guttowski und Robert Müller ein.

Besonders ergriffen zeigte sich Arendt von der aus New Jersey übermittelten Videobotschaft von Geoff Ward, seinem Meistertrainer von 2015. "Die Zuspielung von Wardo war eine gelungene Überraschung. Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Ein großer Dank gebührt meiner Familie, den Jungs, die teilweise weite Anreisen auf sich genommen haben, um heute hier zu sein. Vielen Dank auch an die Fans, für ihre Reaktionen." Arendt hatte Gattin Conny und Tochter Sammy (8) aufs Eis geholt, Jochen Hecht seine Frau Christine, Sohn Philip (14), der auf dem Eis munter mitmischte, Tochter Victoria und seine Eltern Lioba und Kurt. Nachdem sein Berater Sana Hassan die Laudatio auf den ersten Mannheimer NHL-Export (1998-2013) gehalten hatte, brandeten Sprechchöre ("Jochen Hecht ist einer von uns") auf. "Es war mir ein Vergnügen, immer für euch auf dem Eis zu stehen und eine Ehre, Mannheim in Nordamerika zu vertreten". Bevor das Licht ausging war für die stimmungsvolle Nordwestkurve dann auch "Ronny einer von uns". Und die aus Südkorea zugeschalteten Grußbotschaften von Frank Mauer und Marcus Kink wurden lautstark mit "Finale oho" übertönt.

Zuvor hatten die Adler noch eine große Überraschung für ihren dreifachen Meisterspieler: Die Worte von Tom Nütten, dem deutsch-amerikanischen NFL-Super-Bowl Gewinner der St. Louis Rams von 1999, wurden zunächst über den riesigen Videowürfel zugespielt, Sekunden später betrat dann der heute 46-jährige leibhaftig das Eis. Hecht lernte Nütten während seiner ersten NHL-Station kennen, die Familien sind seither eng befreundet. Überhaupt war es ein Abend der vielen Hallos und Erinnerungen, der erst weit nach Mitternacht in der Whiste-Sportsbar ausklang. Aus allen Himmelsrichtungen waren ehemalige Mitspieler beider gekommen, Augsburgs Manager Duanne Moeser (54) dürfte der älteste auf dem Eis gewesen sein, denn Peter Obresa (57) beließ es beim Coaching. Michael Bakos (39) und Alexander Serikow (42) konnten das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Die von ihnen trainierten Nachwuchsmannschaften aus Augsburg und Landshut traten am nächsten Tag bei den Jungadlern und in Bietigheim an. Und Mario Gehrig (46) verriet, dass er seit Jahren bei der in Hamburg gedrehten ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" für das Kostümbild verantwortlich ist.