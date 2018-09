Mannheim. (R.K.) Je widriger die Umstände, desto höher ist der Einsatz und größer die Trotzreaktion: Davon konnte n sich die Besucher in der zum zweiten Mal in Folge voll besetzten SAP Arena beim 5:2 der Adler Mannheim gegen den ERC Ingolstadt überzeugen. Einen Tag nach der Vertragsverlängerung mit der kompletten sportlichen Leitung tat eine kämpferisch erneut über sich hinauswachsende Mannschaft alles, um jenen Teil der Besucher wieder an sich zu ziehen, die sich nach Jahren der Ärgernisse als Stammkunde abgewandt haben.

"Wir sind stolz auf unser Team", schallte es durch das Oval, nachdem Ken Magowan mit seinen Saisontoren zwölf und dreizehn die Panther erlegt hatte. Kurz darauf wurde Yannick Seidenberg wie in Held aus einem Boxring verabschiedet. Der 28-Jährige regelte seine Angelegenheiten mangels ausreichendem Schutz durch den Schiedsrichter nach einem Stockstich von Ross selbst und knöpfte sich mit dem einen Kopf größeren Likens den erstbesten Gegner vor, "stellte" ihn im Faustkampf und trat, das Trikot über den Kopf gestülpt, stolz mit klatschenden Händen nach der "Spieldauer-Diszi" den Weg in die Kabine an.

Kampf und pure Emotionen sind wieder zurück, so wie es die Puckfreunde der Region es aus den urigen Zeiten im Friedrichspark in Erinnerung haben. Als bei doppelter Unterzahl von 25 Sekunden und gleichzeitig fünf Strafminuten gegen Adler-Verteidiger Sifers beim Spielstand von 2:2 wenige Minuten vor Schluss nichts mehr für die Adler aber alles für den Gegner sprach, legten die Greifvögel nochmals eine Schippe drauf. Mit vier verbliebenen Verteidigern und gutem Rückwärtsgang der Angreifer stemmten sie sich mit Mut und riesigem Selbstvertrauen gegen den drohenden Rückstand. Das Quartett Reul, Lee, Mitchell und Magowan verwandelte die Arena mit zwei Toren binnen 43 Sekunden in ein Tollhaus.

Zum Jahreswechsel steht es um die Adler mitten in einer Saison, in der der "wir den Turnaround schaffen wollen" (Gesellschafter Daniel Hopp) besser, als es selbst Optimisten für möglich hielten. "Wir haben einen großen Schritt in die richtige Richtung getan", freut sich Teal Fowler. Für den Manager sind die Adler ebenso wie für Cheftrainer Harold Kreis eine Herzensangelegenheit. Der Amerikaner (41) ist seit fünfeinhalb Jahren in verschiedenen Funktionen im Adlerhorst tätig. Kreis kam im Sommer 1978 mit 19 aus Winnipeg, spielte 19 Jahre lang und in 891 Pflichtspielen für den MERC und die Adler und kehrte nach auswärtigen Stationen in Köln, Davos, Lugano, Zürich und Düsseldorf 2010 in die Stadt zurück, in der seine Kinder Victoria (1986) und Christopher (1991) geboren wurden.

Daniel Hopp, auf die bis vor Kurzem trotz sportlichem Aufwind spärlichen Besucherzahlen angesprochen, konstatiert. "Wir reden von Zahlen, bei denen wir im Friedrichspark jedes Spiel ausverkauft wären". Man komme aus drei, vier schwierigen Spielzeiten, müsse wieder stückweise um Vertrauen werben. "Der Zuschauer soll Spaß bei uns haben und sich gut unterhalten fühlen". Der erste Sockel ist gelegt. Damit es vielleicht ein Meisterdenkmal wird, werden nun Verhandlungen mit den Agenten jener Spieler geführt, deren Verträge auslaufen. Darunter sind die Leistungsträger Lee, Sifers und Glumac sowie beide Torhüter. Bei allen gilt es, eine Balance zu finden, die einerseits dem Klub Planungssicherheit gibt, zum anderen dem Spieler kein Ruhekissen für einen Rentenvertrag geben darf. Bei diesem Thema sind die Adler ein gebranntes Kind.

Der aktuelle Kader geht gut aufgestellt ins neue Jahr. Wenn auch nicht immer glanzvoll, steht er aber füreinander ein bis zum Umfallen. "Wenn man die Reaktionen auf der Spielerbank beobachtet, merkt man, dass hier eine ganz andere Stimmung als in den letzten Jahren herrscht", hat ein Stammbesucher festgestellt. Es muss ja nicht 17 Jahre dauern, bis der nächste Titel eingesackt ist. So lange musste Kreis zwischen seinem ersten und zweiten Titel als Spieler warten.