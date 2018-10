Von Rainer Kundel

Mannheim. Während Manager Teal Fowler seit Dienstag letzter Woche teils privat, teils dienstlich in Kanada und an der Ostküste Nordamerikas weilt und erst heute pünktlich zum Gipfel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim zurück sein will, bereitet Cheftrainer Harold Kreis sein Team auf die letzten zehn Spiele (4 Heim/6 Auswärts) der Qualifikation vor. Am Dienstag um 14 Uhr reisen die Adler in die Domstadt, wo am Abend in der rheinischen Narrenhochburg das Nachholspiel vom 26. Dezember angepfiffen wird. Dabei sollten die wieder genesenen Verteidiger Reul und Janik noch geschont werden, doch die Verletzung von Niki Goc, der am Sonntag bei der verpassten Olympia-Qualifikation der Nationalmannschaft gegen Österreich nach einem nicht geahndeten Check gegen den Oberkörper bereits in der 7. Minute ausschied und mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht wurde, könnte diese Pläne durchkreuzen. Vor einer Woche, die Kreis "als Standortbestimmung um den ersten Platz" bezeichnet, äußerte sich der Trainer im RNZ-Interview.

Harold Kreis, die Wochen zwischen der Liga-Pause im Februar und dem Ende der Vorrunde sind mitunter eine problematische Zeit. Die Vorrunde zieht sich lange hin, die Playoffs sind noch nicht in Sichtweite. Wie können Sie darauf hinwirken, dass Konzentration und Motivation hoch gehalten wird?

Diese Feststellung ist grundsätzlich richtig. Es kommt immer darauf an, wo man in der Tabelle steht. Wenn du einen komfortablen Vorsprung hast, ist die Gefahr groß, dass in dieser Zeit etwas schleifen gelassen wird. Wir stehen aber vor einer Woche mit zwei Spielen gegen den Tabellenführer und einem Spiel beim Vierten in Krefeld. Das ist Motivation genug, weil es eine Standortbestimmung im Kampf um den ersten Platz ist. Außerdem drängen einige verletzt gewesene Spieler wieder in die Mannschaft und halten den Konkurrenzkampf hoch.

Die bisherigen Spiele gegen Köln gingen 1:3 und 2:5 verloren, waren im Verlauf aber grundverschieden. In Köln haben die Adler trotz der Niederlage eines ihrer besten Auswärtsspiele bestritten, das Heimspiel geriet bei der "Banners Night" im November gründlich daneben. Welche Schlüsse ziehen Sie aus den direkten Vergleichen?

Köln ist eine Mannschaft, die wie kaum eine andere ihre physischen Stärken und ihre läuferischen Fähigkeiten vereint. Wir müssen viel Laufarbeit und Disziplin investieren, um erfolgreich zu sein. Die Haie haben vielleicht einen kleinen Vorteil, weil sie während der Saison kaum etwas verändern mussten. Sie hatten keine nennenswerten Verletzungen, ihre Reihen sind vom ersten Spieltag an nahezu unverändert geblieben und eingespielt. (Anm. der Red.: Bei Köln fielen sieben Stammspieler zusammen 32 Spiele aus, bei Mannheim neun Stammkräfte zusammen 101 Spiele).

Sie müssen Matthias Plachta nach einem Haarriss im Fuß ersetzen. Wer wird seine Position neben Mauer und Lehoux einnehmen?

Ich plane mit Alex Foster. Er kann neuen Elan in diese Reihe bringen und sich sprachlich mit Yanick Lehoux verständigen. Unsere vierte Linie mit Arendt, El-Sayed und Kink hat sich in dieser Besetzung oft bewährt, so dass ich sie nicht auseinander reißen will.

Seit wenigen Tagen sind Denis Reul und Doug Janik nach wochenlangen Verletzungen wieder im Mannschaftstraining. Wann sind beide wieder einsatzfähig?



Sie tragen kein rotes Trikot mehr und haben somit aus medizinischer Sicht die Freigabe zur vollen Trainingsbelastung. Beide hatten in den letzten Wochen kein Zweikampftraining, für Dienstag kommt ihr Einsatz noch nicht in Frage. Wenn wir nicht durch andere Verletzungen dazu gezwungen werden, wollen wir für beide das Training intensivieren und dann von Spiel zu Spiel entscheiden, wie weit sie sind. Wir müssen auch bedenken, dass wir nach der Rückkehr von Janik einen Ausländer mehr zur Verfügung haben, als wir einsetzen dürfen.

Uwe Krupp hat seine Mannschaft über den Karneval einige Tage aus der Stadt genommen und in einem Hotel in Bad Neuenahr untergebracht. Sie waren auch schon in Köln als Co-Trainer in Köln tätig und können den Sinn der Maßnahme sicher beurteilen.

Wer in diesen Tagen in Köln bleibt, kann sich dem Treiben nicht entziehen. Und wer aus welchen Gründen auch immer mit Fastnacht nichts anfangen kann, fährt aus der Stadt. Für Profisportler ist das sicher die beste Wahl.

DEL, Dienstag, 19.30 Uhr: Kölner Haie - Adler Mannheim.