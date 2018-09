Von Rainer Kundel

Mannheim. Vor dem 203. Eishockeyspiel am Dienstag zwischen Köln und Mannheim seit Gründung des organisierten Spielbetriebs, das um 19.30 Uhr angepfiffen wird, haben die Adler einen neuen Tabellenplatz. Erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit - es war im September 2011 - sind sie nach den Ergebnissen des Sonntags aus den ersten beiden Plätzen gerutscht. War das Team von Trainer Harold Kreis oft Nutznießer des schiefen Tableaus, so muss es nun selbst nachziehen.

Aber nicht nur für die Blau-weiß-roten erhöht sich vor dem letzten Vorrundenviertel der Druck. Den haben umso mehr die Haie. In den beiden Partien dieser Saison (0:3, 0:4) ohne Tor gegen Fred Brathwaite, droht der achtfache Meister aus den Rängen für die Playoff-Qualifikation gefallen. Die Haie haben ein Disziplin-Problem. Handschuhe fallen bei ihnen fast so regelmäßig wie Tore. Die Heißsporne Moritz Müller, Stephens, Weiß, Riefers oder Trainer-Sohn Björn Krupp - sie alle sind regelmäßig Kandidaten für große Strafen.

Aus den Erkenntnissen des Saisonverlaufs musste Kölns Trainer und Sportdirektor Uwe Krupp nachjustieren. In der letzten Woche erhielt Verteidiger Andre Lakos den Laufpass. Der Österreicher wurde durch Rückkehrer und Überzahlspezialist Johan Akerman (39) aus Schweden ersetzt. Das steht im Gegensatz zu den Mannheimern, wie deren Manager Teal Fowler betonte.

Herr Fowler, Ende Januar endet die Wechselfrist. Vergeben die Adler noch ihre zwölfte Importspieler-Lizenz?

Wir haben zwar immer die Augen offen, aber nach heutigem Stand tut sich nichts mehr. Auf die MacDonald-Verletzung haben wir mit Dimitrakos reagiert. Alles weitere wäre Aktionismus. Die Spieler, die momentan angeboten werden, haben entweder bei den abgebenden Klubs sportlich nicht überzeugt oder entsprechen nicht unseren Anforderungen. Wir planen bald wieder mit Christoph Ullmann und hoffen auf Craig MacDonald. Dass in Ingolstadt auch Ken Magowan ausfiel, hat uns getroffen. Kenny hat den Riecher für Situationen, wenn es eng vor dem Tor zugeht. Er hat als Folge des Eisbärenspiels muskuläre Probleme. Wir rechnen aber spätestens am Freitag wieder mit ihm.

Machten diese drei Angreifer bei der Niederlage in Ingolstadt den Unterschied aus?





Ja. Es war das erste Spitzenspiel dieser Saison, bei dem wir keinen Punkt geholt haben. Ullmann, MacDonald und Magowan sind Spieler, die in jeder Situation auf dem Eis sind, stark bei Fünf gegen Fünf und in Unter- und Überzahl. Wir haben nur ein Ziel vor Augen, einen Platz unter den ersten Vier. Darum kämpfen wir, denn in einer Playoff-Serie kann der Heimbonus für gleich starke Mannschaften den Unterschied ausmachen.

Wie müssen die Adler ihre Aufgabe in Köln angehen?

Es gibt keine Geheimnisse voreinander. Die bisherigen Partien waren härter umkämpft, als es die Ergebnisse vermuten lassen. Köln gleicht einige spielerische Defizite durch Einsatz aus.

Was Adam Mitchell schon in der ersten Minute zu spüren bekam. Zu den schweren Verletzungen: Die Anzahl der Kopfverletzungen nimmt zu, was vor allem bei Kreativspielern Spuren hinterlässt.

Die Ursachen waren vielschichtig. Da sind die DEL und der Disziplinar-Ausschuss beim Strafmaß gefordert. Wenn es für jede Matchstrafe pauschal vier Spiele Sperre gibt, hat das keine abschreckende Wirkung. Wir bestrafen momentan einen unabsichtlichen hohen Stock genau so hart wie Szenen, bei denen mit den Ellbogen gegen den Kopf gegangen wird.