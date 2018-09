Von Joachim Klaehn

Mannheim. Feier-Abend im Eishockey-Stimmungstempel SAP Arena - das ewig junge Kräftemessen zwischen Adlern und Haien entwickelte sich zu einer rundum gelungenen Kufenjagd, zumindest für den DEL-Spitzenreiter aus der Quadrate-stadt. Auf das 3:0 am 23. Oktober in der Domstadt ließen die Blau-weiß-roten ein glattes 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) über Köln folgen. Es war der sechste Sieg in Serie, der das Prädikat "besonders wertvoll" verdiente, weil er trotz einiger widriger Umstände zustande kam und darüber hinaus Torhüter Freddy Brathwaite den imposanten Richtwert von nunmehr 196 Minuten ohne Gegentor bescherte.

"Gratulation an meine Mannschaft", sagte Adler-Trainer Harold Kreis gelassen, "sie hat gut, hart und effizient gespielt." In der Tat: Mannheim fiel durch das Ausnutzen der Standardsituationen (zwei Überzahltore, ein Unterzahltor) auf, agierte taktisch diszipliniert und klug und ließ sich vor 12.663 enthusiastischen Besuchern (bisheriger Rekordbesuch) durch nichts und niemanden beirren.

Nachdem Christoph Ullmann für sein 500. DEL-Spiel (315 für die Adler, 185 für die Haie) Blumen erhalten hatte, ging's gleich mächtig zur Sache. Die Fans sahen am 27. Spieltag das spektakulärste Drittel der Runde. Da war einfach alles drin - zwei Tore, Nickligkeiten und Schlägereien auf dem Eisoval, also hüben wie drüben Emotionen und Adrenalinausschüttung pur. Man musste fast schon vermuten, dass Haie-Trainer Uwe Krupp seinen Mannen eingeimpft hatte, das Adler-Spiel bewusst und gezielt zu zerstören. Nach nur 24 Sekunden wurde Adam Mitchell (Brustbeinprellung nach einem Körpercheck von John Tripp) verletzt hinausgeführt, nach 1:42 Minuten gab's die erste Keilerei zwischen Verteidiger und Krupp-Filius Björn, der sich mit Mannheims stärkstem Torschützen Mike Glumac anlegte. Die "Bude" brannte - erst recht nach Mannheims Führung durch den willensstarken Ronny Arendt (8.), der bei der ersten Überzahl für die Hausherren nach geschickter Vorarbeit von Seidenberg direkt am Slot am schnellsten reagierte.

Eine zusätzliche Schwächung bedeutete indes die frühe Matchstrafe (13.) für Adler-Kapitän Marcus Kink (Check von hinten gegen Felix Schütz), doch auch hier hatten die Kreis-Schützlinge die richtige Antwort parat. Philip Gogullas Stolperer als letzter Mann brachte Yannic Seidenberg in Position, und dieser tanzte den langjährigen Ersatztorhüter der Mannheimer, Danny aus den Birken, fintenreich und supercool aus - das 2:0 (17.) brachte die Kulisse so richtig in Wallung, zumal der dritte saisonale Unterzahltreffer notiert werden durfte.

Auch der zweite Abschnitt lief ideal, wenngleich etwas ruhiger. Die Haie durften sich austoben, ließen aber in ihrer kleinen Drangperiode jegliche Zielstrebigkeit vermissen. Nach zwei Länderspieltoren unter der Woche schien Matthias Plachta (33.) wiederum jubeln zu dürfen. Doch dem Linksaußen wurde sein erster Treffer in dieser Liga-Spielzeit "geklaut" - Profi-Schiedsrichter Daniel Piechaczek bemühte den Videobeweis und entschied gegen die Adler.

Dafür klingelte es wenig später. Die erste 5-3-Konstellation brachte im Eilverfahren das 3:0 - den Schlagschuss von Lee fälschte Glumac (37.) unhaltbar ab. Dass Plachta (57.) das zuvor aberkannte Premierentor dank einer Energieleistung nachholte, passte dramaturgisch zu dieser brisanten Partie. Die Haie waren filetiert. "Bei uns kam im Schlussdrittel der Frust durch", registrierte Uwe Krupp die Lehrstunde für sein junges Kollektiv.

Bei den Adlern hingegen soll das Feiern weitergehen. Schon am Sonntag (16.30 Uhr) bei den DEG Metro Stars - und auch im nächsten Heimspiel am 23. Dezember gegen Hamburg. Das jährliche "Spiel der leuchtenden Herzen" ist schon ausverkauft, am Abend vor Heiligabend.

Adler Mannheim - Kölner Haie 4:0 (2:0, 1:0, 1:0), Tore: 1:0 Arendt (8.), 2:0 Seidenberg (17.), 3:0 Glumac (37.), 4:0 Plachta (57.); Schiedsrichter: Piecchaczek (Finning); Zuschauer: 12.663; Strafminuten: Mannheim 15 plus 10 Disziplinar Glumac plus Matchstrafe Kink/Köln 20 plus Disziplinar Björn Krupp.