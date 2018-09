Von Rainer Kundel

Mannheim. Es war nach dem 3:1 im direkten Aufeinandertreffen zwischen Ostrau und Grodno für die Adler Mannheim nur noch ein Endspiel um den Gruppensieg der Champions Hockey-League (CHL) statt ums Weiterkommen. Dennoch konnte sich die Generalprobe der deutschen Meisters für den Saisonauftakt der Deutschen Eishockey-Liga am kommenden Freitag gegen Schwenningen beim letzten Match der Vorrundengruppe 11 in der Champions-League sehen lassen. Der 2:1 (1:0, 0:0, 0:1,1:0)-Sieg nach Penaltyschießen gegen Vitkovice Steel Ostrau vor knapp 10 000 Zuschauern drückte allerdings nicht ansatzweise die Überlegenheit des deutschen Meisters aus.

Somit bleibt am Ende der nun fünf Wochen andauernden Vorsaison ein Manko stehen: Die Adler schießen zu wenig Tore! Sowohl beim Vorbereitungsturnier in Südtirol als auch in den vier Partien gegen Grodno und Ostrau reichte es nie mehr als für zwei Treffer nach regulärer Spielzeit. "Generell tun wir uns noch schwer mit dem Toreschießen", bestätigte Ronny Arendt, "die Effizienz muss besser werden".

Der günstige Modus, der 32 von 48 Teams in die Playoffs spült, führte dazu, dass neben den Mannheimern vier weitere von sechs deutschen Klubs (München, Berlin, Ingolstadt, Düsseldorf) das Sechszehntel-Finale erreicht haben. Nur die Krefeld Pinguine blieben auf der Strecke. Die Auslosung dazu findet am morgigen Dienstag in Helsinki statt, ein Gegner aus dem gleichen Land ist nicht ausgeschlossen. "Wir wünschen uns keine weite Reise", äußerte sich Manager Teal Fowler zum Thema Wunschgegner für den 22. September (Rückspiel 6. Oktober). Die Termine sind an Dienstagen/alternativ Mittwoch) in die Spielpläne der nationalen europäischen Ligen eingebettet. Der Bonus der Adler als Gruppensieger besteht darin, dass sie auf einen Gruppenzweiten treffen und im Rückspiel Heimrecht genießen werden.

Als Resümee der vier CHL-Partien stellt Manager Teal Fowler fest: "Wir sind zum vergleichbaren Zeitpunkt weiter als im Vorjahr." Die Mannschaft hat bislang den Trainerwechsel problemlos bewältigt, legt in der frühen Saisonphase bereits ein hohes Tempo aufs Eis und agiert geschulten Augen langjähriger Beobachter nach noch einen Schuss offensiver als bei Geoff Ward. Was bei der Schnelligkeit des Spielaufbaus im Abschluss mitunter zum Mangel an Präzision oder zu einem Pass zu viel führt. Ein weiteres Problem für Greg Ireland könnte der große Kader werden. "Wir haben 15 Stürmer im Kader und ich muss die richtige Entscheidung treffen, wer ist im Line-up und wer muss auf die Tribüne?", unterschätzt Ireland erst recht nach der Verpflichtung von Marcel Goc die Situation keinesfalls. In der Vergangenheit gelang es weitgehend, mit diesem Luxus ohne Neiddebatte umzugehen. "Die Kadertiefe ist auch ein großes Plus für uns, jeder muss sich jeden Tag im Training und Spiel beweisen", sagt Ireland.

Dass es Probleme geben könnte, glaubt Ronny Arendt nicht: "Wir haben das besprochen, das Ego bleibt vor der Kabine." Für den Liga-Auftakt wird’s vor allem für Glen Metropolit und Brandon Yip eng. Beide Stürmer hatten aufgrund verletzungsbedingter Pausen in den letzten Wochen wenig bis keine Spielpraxis.

Adler Mannheim - Vitkovice Steel Ostrau 2:1 n.P. (1:0, 0:0, 0:1,1:0); Tore: 1:0 Riefers (15.), 1:1 Olesz (43.), 2:1 Hospelt (Penalty); Schiedsrichter: Krawinkel (Neuss), Boman (Pori/Finnland); Strafminuten: Mannheim 10 +10 Disziplinar Tardif und Hecht/Ostrau 16 + 10 Disziplinar Stich; Zuschauer: 9 744.