Von Rainer Kundel

Mannheim. Mit diesen Adlern ist wieder zu rechnen! Acht Siege in Folge, seit dem 28. Dezember in 15 Spielen immer gepunktet - der einzige Wermutstropfen beim überzeugend herausgespielten 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung im Verfolgerduell gegen die jetzt punktgleichen Nürnberg Ice Tigers war, dass es wie schon sechsmal zuvor bei einem Sonntag-Heimspiel nicht zur vollen Ausbeute von drei Punkten gereicht hat.

"Wir haben in der Verlängerung die Initiative an uns gerissen, weil wir eine Penalty-Lotterie vermeiden wollten", freute sich der gefeierte Siegtorschütze Denis Reul nach seinem zweiten Treffer des Wochenendes.

Sieben Sekunden vor Ende der Zusatzspielzeit schob der Verteidiger-Hüne die Scheibe an Torhüter Jenike vorbei zum Siegtor, das den stärksten Heimauftritt der Blau-Weiß-Roten in dieser Saison krönte. Sechs Spieltage vor dem Zieleinlauf der DEL-Hauptrunde haben sich die Mannheimer zu einem Spitzenteam entwickelt. Schon vor dem Spiel stand eine Aussage von Matthias Plachta für das gewachsene Selbstvertrauen der Cracks: "So lange es rechnerisch möglich ist, wollen wir um Platz eins spielen".

Trainer Sean Simpson begegnete dem kurzfristig aufgetretenen Verteidiger-Notstand mit dem etatmäßigen Stürmer Mirko Höfflin als Partner von Sinan Akdag in der Defensive. Dazu kam Förderlizenz-Spieler Kevin Maginot aus Kassel zum Einsatz. Mit atemberaubenden Tempo und Offensiv-Eishockey gaben die Kontrahenten sofort einen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen. "Wir haben ein Top-Spiel mit Playoff-Charakter gesehen", lobte Simpson die Qualität der beiden Verfolger von Spitzenreiter EHC München.

Obwohl sich sein Team mit Schüssen und Nachschüssen aus allen Lagen ein deutliches Plus an Torchancen erkämpfte, stand nach 20 Minuten nur ein 1:1 auf dem Würfel. Die Führung durch Christoph Ullmann (14.) gleich während der ersten Überzahl - die Sichtung des Videobeweises durch die Schiedsrichter erwies sich als reine Zeitverschwendung - egalisierten die Franken nur 35 Sekunden später, als Richmond einen Zweikampf verlor und Patrick Reimer schneller als Reul und Joudrey an die Scheibe kam.

Ein Bandencheck an Sparre Sekunden vor der ersten Pause erinnerte an das übertrieben physische Auftreten der Tigers aus dem letzten Match vom 28. Dezember, aus dem das Adler-Lazarett um vier Mann größer aus Nürnberg zurückkehrte. Gestern wurde Ronny Arendt (37.) Opfer einer üblen Attacke des Schweden Nichlas Torp. Der Adler-Vorkämpfer musste mit einer Schulterverletzung in der Kabine bleiben. Die folgenden fünf Minuten in Überzahl wurden durch eine Ullmann-Strafe reduziert und vom zweiten Penalty des Tages unterbrochen, den Dennis Endras gegen Dupuis wie zuvor gegen Steckel parierte. Sein Pendant Jenike bewahrte seine unter Druck geratenen Mitspieler gegen MacMurchy, Raedeke und Colaiacovo vor einem Rückstand.

Zu Beginn des Schlussdrittels standen noch anderthalb Minuten der Nürnberger Strafzeit auf der Uhr. Diesen Vorteil nutzte Garrett Festerling, einer der Garanten im bärenstarken Adler-Powerplay, 42 Sekunden nach Wiederbeginn zum 2:1 aus. Es folgte die stärkste Phase der offensiv gleichwertig besetzten Schützlinge von Rob Wilson. Eine MacMurchy-Strafe überstanden die Hausherren noch problemlos. Aber irgendwie war der Ausgleich, zu dem erneut Reimer mit einem kapitalen Schuss traf, nicht zu verteidigen. "Ein großes Spiel mit einem großen Sieger", gratulierte Wilson.

Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 3:2 n.V. (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) ; Tore: 1:0 Ullmann (14.), 1:1 P. Reimer (14.), 2:1 Festerling (41.), 2:2 P. Reimer (57.), 3:2 Reul (65.); bes. Vorkommnisse: Endras hält Penaltys von Steckel (6.) und Dupuis (39.); Schiedsrichter: Brill (Zweibrücken), Köttstorfer (Bad Aibling); Strafminuten: 4/11 + Spieldauer Torp; Zuschauer: 13.600.( ausverkauft).