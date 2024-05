Die Rhein-Neckar-Zeitung GmbH ist eine große Tageszeitung in Nordbaden mit Hauptsitz in Heidelberg. Mit unserem Hauptverbreitungsgebiet in der Region Rhein-Neckar-Odenwald erreichen wir rund 200.000 Leser und mehrere Hunderttausend Digital-User.

Um unsere Position am Markt zu sichern und neue Potentiale zu erschließen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein neues Teammitglied als

Finanzbuchhalter (m/w/d)

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Buchhaltungsbereich

Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen und fundierte Kenntnisse in Buchhaltungssoftware, idealerweise eGECKO

Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Zielorientierung

Hohe Kundenorientierung und ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft

Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

Gute kommunikative Fähigkeiten und überzeugendes Auftreten

Ihre Aufgaben:

Durchführung der laufenden Buchhaltung (Kreditoren, Debitoren, Bank, Kasse)

Bearbeitung von Rechnungen und Zahlungsvorgängen

Anlagenbuchhaltung

Kontenabstimmung und Stammdatenpflege

Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen

Unterstützung beim monatlichen Reporting

Vorbereitung und Unterstützung bei der Jahresabschlusserstellung nach HGB

Unser Angebot:

Teilzeit oder Vollzeit (35 Stundenwoche)

Attraktive Vergütung nach Tarif mit Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und VL-Sparen

Betriebliche Altersvorsorge mit attraktivem Arbeitgeberzuschuss und arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung

30 Tage Urlaubsanspruch

Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten (nicht zu 100 %)

Weiterbildungsmöglichkeiten

Zuschuss zum Deutschlandticket als Jobticket und gute Anbindung an den ÖPNV

Angenehmes Arbeitsumfeld

Moderner Arbeitsplatz in einem aufgeschlossenen und sympathischen Team

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (ausschl. PDF Anhänge) inkl. Angaben zu Ihren Gehaltsvorstellungen und Ihrer Verfügbarkeit per Mail an bewerbung@rnz.de.

Rhein-Neckar-Zeitung GmbH

Personalabteilung

Neugasse 2

69117 Heidelberg