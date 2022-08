Wiesloch. (RNZ) Die Band "Cool Breeze" als Publikumsmagnet? Ja, das passt, findet die Stadt Wiesloch. Und damit hat sie wohl recht. Denn Hunderte Wieslocherinnen und Wieslocher folgten am Dienstag dem Aufruf zum zehnten Konzert der Reihe "Kulturbühne 2022 – So klingt Wiesloch". Die Wieslocher Band "Cool Breeze" wollten nach Angaben der Stadtverwaltung mehr als 800 Menschen im Gerbersruhpark sehen.

"Wir sind baff und überglücklich", war auch Organisator Andreas Widder ziemlich aus dem Häuschen. Gemeinsam mit der Stadt Wiesloch plant er die Konzert-Reihe seit Juni. Diese wird durch das sogenannte Impulsprogramm "Kultur trotz Corona" des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert. So fanden in den vergangenen zweieinhalb Monaten im Gerbersruhpark, auf dem Adenauerplatz und in der evangelischen Kirche Baiertal mehrere Konzerte statt. "Diese wurden durch die Bank weg vom Publikum prima angenommen", zieht auch die Stadt Wiesloch ein bisher gutes Fazit. Auch andere Konzerte waren gut besucht.

"Cool Breeze", das sind Stefan Zirkel und Fabian Michel, die schon seit fast 30 Jahren gemeinsam unterwegs sind. Im Park wurden sie durch Stefan Buchholz verstärkt. Die Masse an Menschen begeisterte die Musiker. Sichtlich bewegt von der großen Resonanz in ihrer Heimatstadt riefen sie: "Das ist Wiesloch, ihr seid super!"

Schon ab 18 Uhr strömte das Publikum, bepackt mit Picknickdecke und -körben, mit Camping-Stühlen oder anderen Sitzgelegenheiten zu Fuß oder mit den Rädern in den Gerbersruhpark.

Die Stimmung war super, der Park vom Pavillon bis zum Ende an der Gerbersruhstraße mehr als gut gefüllt. "Auch links und rechts der Band hatten es sich die Besucherinnen und Besucher im Schatten gemütlich gemacht. Alles in allem eine wunderbar entspannte Atmosphäre und zufriedene Gäste", teilt die Stadt mit. Das letzte Konzert im August findet am 25. August auf dem Adenauerplatz statt, dann mit dem "Sven Wittmann Trio".