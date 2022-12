Von Volker Knab

Weinheim. "Es ist gut angelaufen. Ich bin sehr zufrieden", sagt Michaela Krecynski. Die Anbieterin von verschiedenen Filzarbeiten unter dem Titel "Lieblingsstücke" ist zum ersten Mal in einer der Verkaufsbuden auf dem Weinheimer Weihnachtsmarkt vertreten. Kurz nach der Eröffnung des Budenzaubers herrschte am Donnerstag um 17 Uhr auf dem Marktplatz bereits reger Betrieb. Dabei stellte auch die Eröffnung an einem Werktag eine Premiere dar.

Am oberen Marktplatz lockte einer der Eingänge ins Budendorf, in dem es sich am Donnerstag die ersten Besucher gut gehen ließen. Foto: Kreutzer

Über die gute Besucher-Resonanz gleich zum Auftakt freuten sich insbesondere die Organisatoren der Interessengemeinschaft (IG) Historischer Marktplatz. "Es ist schön, dass die Eröffnung gut angenommen wird", meinte Gerald Haas vom Organisationsteam, der zum Start beim Aufbau der Bühne noch selbst Hand angelegt hatte. Über den Marktplatz hatte sich mit Einbruch der Dunkelheit ein weihnachtlicher Zauber gelegt. Dafür sorgten Lichterketten und anderer weihnachtlicher Schmuck. Über den Platz legte sich auch der Duft von Glühwein, Waffeln oder deftigeren Gerichten und lud die Besucher zum Verweilen an den Buden oder in den Außenbereichen der Gastronomiebetriebe ein.

Haas betreibt das "Diebsloch". Gemeinsam mit Juan und Andrés Salazar vom "Café Florian" bilden die drei Gastronomen das Organisationsteam des Weinheimer Weihnachtsmarkts. Die Ausdehnung des Marktes auf je vier Tage an den Adventswochenenden soll den Auftakt zu einer künftig auch räumlich größeren Veranstaltung geben. In diesem Jahr ist die Verkaufsfläche aber noch gleich groß wie in den Vorjahren. Neben dem Marktplatz erstrecken sich die Hütten des Weihnachtsmarkts auf die Rote Turmstraße. Insgesamt sind es rund 30 Verkaufsstände. Auf ein Programm zur Eröffnung verzichteten die Organisatoren. Der Donnerstag als Eröffnungstag müsse erst einmal richtig eingeführt werden, meint Haas.

Neben den Anbietern, die schon in den Jahren vor Corona auf dem Markt vertreten waren, sind einige neue dabei. So wie Ella Wigelmann aus Mannheim mit ihren Kerzen. Die Tonarbeiten für die Kerzenständer stammen aus Israel, erzählte sie. Neben ihrer Hütte bietet der nächste Anbieter Schmuck an. Einige Hütten weiter lockt Tim Boggasch mit seiner Schwarzlicht-Kunst. Für ihn sei der Stand auf einem Weihnachtsmarkt eine neue Erfahrung. "Ich bin gespannt", erzählt er lachend. Mohamed Elmehaimi von "Maroc Interieur" ist mit Mineralien oder Keramik aus Marokko schon seit vielen Jahren dabei. "Es ist gut angelaufen. Ein Anfang ist gemacht", meint er zufrieden und fügt schmunzelnd hinzu. "Aber in Weinheim läuft es immer gut."

Die Zusammenarbeit mit der Stadt loben die Organisatoren. "Das läuft alles Hand in Hand", so Juan Salazar. Für die Stadt stellt der Weihnachtsmarkt einen Aktivposten dar. Es sei schön, dass durch die vielen Besucher das große Engagement des Orga-Teams von der IG Marktplatz honoriert werde, so Pressesprecher Roland Kern zum gelungenen Auftakt.