Sandhausen. (pol/mare) In Sandhausen hat es am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Das teilt die Polizei mit.

Demnach brach gegen 20 Uhr das Feuer in dem Haus im Neubachweg aus. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Es sollen ersten Informationen zufolge mehrere Menschen verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein.