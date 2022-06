Und dann sind da eben noch die Teilnehmer: 40 bis 50 wollen jedes Jahr ihr Glück in der S-Kurve versuchen – wenn die Corona-Pandemie nicht gerade alles lahmlegt. Mitmachen kann jeder ab etwa zehn Jahren. Nicht einmal eine eigene Seifenkiste muss man haben. "Wir haben Leihkisten", erklärt KJG-Mann Beyerer. "Und auf die lasse ich nichts kommen." Denn auch mit diesen Gefährten ließen sich richtig gute Zeiten erzielen. Für eine rasante Abfahrt käme es nämlich auf das Gewicht des Fahrers an, auf das richtige Bremsen und den Fahrweg. "Eine Mischung aus allem", so Beyerer. Der offizielle Streckenrekord liegt übrigens bei 48,59 Sekunden, den hält schon seit Jahren Marcus Wiesendanger. Inoffiziell liegt die beste Zeit bei 47,34 Sekunden, doch diese fuhr Andreas Kuderer 2017 mit einer professionellen Rennkiste ein, die nicht den KJG-Vorgaben entspricht.

"Wer bremst, verliert", weiß Tristan Beyerer. "Aber wer nicht bremst, der landet im Heuballen." Und Beyerer muss es wissen: Der 23-Jährige fuhr seit seinem zehnten Lebensjahr beim Seifenkistenrennen mit, seit ein paar Jahren moderiert er das Spektakel an der "S-Kurve". Wo nämlich sonst die Lamas weiden, befindet sich der gefährlichste Teil der Strecke. Und genau dort hat die veranstaltende Katholische junge Gemeinde (KJG) auch den Zuschauerbereich eingerichtet. Weil dort die Sicht am besten ist. "Am unterhaltsamsten ist es aber, wenn jemand die Kurve nicht kriegt", sagt Beyerer grinsend. Um dem Publikum etwas zu bieten, scheut die KJG übrigens keine Kosten und Mühen. Wobei in diesem Jahr die Herausforderungen eher ungewöhnlich waren: "Wir hatten Probleme, Öl für die Pommesfritteuse und den Grill zu bekommen", berichtet Beyerer.

Rauenberg. Die Wagemutigen und die Rasanten, die Abenteuerlustigen und die Taktiker: Sie alle zieht es am Pfingstmontag, 6. Juni, an den Mannaberg. Denn dort wird nach zweijähriger Pause endlich wieder der legendäre " Grandprix am Mannaberg " ausgetragen. 550 Meter geht es für die Teilnehmer bergab durch die Weinberge – und zwar im Affenzahn in der Seifenkiste.

Von Anja Hammer

Und da ist die KJG knallhart: So darf das Fahrzeug nur aus Holz gebaut sein, außer Achsen, Räder, Schrauben, Nägel und Drähte dürfen keine Metallteile verwendet werden. Das Gefährt darf nicht länger als zwei Meter sein und nicht mehr als 50 Kilogramm wiegen und man muss es sitzend oder liegend fahren können. Dazu kommen noch Einschränkungen zur Lenkung und den Reifen. "Man muss das Rad nicht neu erfinden", weiß Beyerer. "Am besten nimmt man eine alte Seifenkiste und orientiert sich daran. Diese würden meist den Vorgaben entsprechen.

Wichtig ist auch: Kein Fahrer ist allein, mitmachen kann man nur im Dreier-Team. Und zwar in der Junioren-Klasse bis 20 Jahre, in der Senioren-Klasse ab 21 Jahren oder in der Gaudi-Klasse, bei der es auf ein möglichst witziges "Gaudi-Kischdl" ankommt. Es kann kein Fahrer einer Mannschaft zweimal starten, die Durchschnittszeit der Fahrer entscheidet über die Platzierung. Neben dem besten Team wird laut Beyerer auch noch der schnellste Fahrer und die schnellste Fahrerin sowie der gemütlichste Teilnehmer gekürt.