Von Benjamin Miltner

Nußloch. Das extreme Starkregenereignis Ende August hat die Notwendigkeit sichtbar gemacht: Die Entwässerung in der Lichtenau bedarf einer Auffrischung. Das Freizeitgebiet im Nußlocher Westen mit Anlagen von Tennis- und Motorsportclub, Reiter- und Fußballverein samt Max-Berk-Stadion und Restaurant verfügt über eine veraltete Hebeanlage. In dieser werden nun beide Abwasserpumpen sowie die Steuertechnik erneuert.

Die entsprechenden Aufträge an die Firma "Pumpen Mohr" aus Walldorf sowie Zusatzarbeiten an einem Schacht für insgesamt rund 58.000 Euro erteilte der Gemeinderat in zurückliegender Sitzung einstimmig. Erhebliche Schäden an der Reithalle, reichlich Wasser bis in die Ställe und Pferdeboxen: Besonders der Reiterverein war von dem Unwetter am 26. August stark betroffen. Bei den Fußballern stand der Kunstrasenplatz ebenfalls unter Wasser, Schäden blieben hier jedoch aus. Dafür gingen im FV-Clubhaus am Max-Berk-Stadion mehrere Computer und Drucker kaputt, weil dort Wasser durchs Dach gedrungen war.

"Das hatte natürlich nicht mit der Entwässerung zu tun", betonte Bauamtsleiter Matthias Leyk auf Nachfrage. Und weiter: "Der Pumpenaustausch wäre auch ohne Starkregen jetzt auf der Agenda gestanden, die Haushaltsmittel standen bereit." Denn die Abwasserhebeanlage hatte sich altersbedingt zuletzt störanfällig gezeigt. "Die Pumpen können jederzeit ausfallen", begründet Leyk deren Austausch, um die Betriebssicherheit zu erhalten. Bei dem jüngsten Starkregenereignis waren jedoch keine Pumpe, sondern die Steuertechnik zeitweise ausgefallen. "Das hat den Abfluss verlangsamt", erklärt Leyk.

Die Reitanlage – der tiefste Punkt Nußlochs in einer Senke – hätte indes auch unter voller Funktionsfähigkeit un­ter Wasser gestanden. "Der Kanal war einfach voll – bei so einem Niederschlag kann man pumpen wie man will."