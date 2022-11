Neckargemünd. (RNZ/rl) Pünktlich vor Weihnachten bietet der Forstbezirk Odenwald in Zusammenarbeit mit dem Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises Weihnachtsbäume an. Der Verkauf findet am Freitag, 9. Dezember, zwischen 7.30 und 15 Uhr am Parkplatz des Ausbildungsstützpunktes Kriegsmühle statt.

Im Angebot sind Nordmann-Tannen von den regionalen Odenwälder Weihnachtsbaumkulturen. Die Preise variieren je nach Größe des Baumes und beginnen ab 25 Euro.

Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt der Personalrat des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis, der in der Zeit von 8 bis 14 Uhr auf Spendenbasis Punsch, Glühwein, Kaltgetränke und heiße Würste anbieten wird.