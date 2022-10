"Die beauftragte Verkehrssicherungsfirma Ibotech aus Hockenheim wurde am Sonntag über den Unfall informiert und organisiert kurzfristig eine neue Ampelanlage", so Schleicher. Wann diese aufgestellt werde und was sie kostet, sei noch unklar. "Die Ampelanlage soll laut derzeitiger Informationslage genauso wieder aufgebaut werden und stand anderthalb Jahre ohne besondere Vorkommnisse", so die Sprecherin. Die Stadt gehe derzeit von einem Fehler des Unfallverursachers aus.

Rückblick: Am Sonntagabend war ein Auto frontal gegen die Ampel der B37-Radspur am Ortseingang von Neckargemünd geprallt. Diese soll von Heidelberg kommenden Radlern das sichere Überqueren der stark befahrenen Bundesstraße ermöglichen. Der 42-jährige Fahrer war laut Polizei mit "nicht angepasster Geschwindigkeit" auf der regennassen Fahrbahn unterwegs und verlor die Kontrolle.

Neckargemünd/Heidelberg. (cm) Nach dem furchtbaren Zusammenstoß eines Autos mit der Ampel der B37-Radspur am Neckargemünder Ortseingang befindet sich der schwer verletzte Fahrer nicht mehr in Lebensgefahr. Dies bestätigte Polizeisprecher Norbert Schätzle am Mittwoch auf RNZ-Anfrage.

Der 42-Jährige befinde sich inzwischen auf dem Weg der Besserung. Unterdessen steht nun fest, wie es mit der zerstörten Ampelanlage weitergehen soll.

Der Renault Clio kollidierte mit dem Betonfuß der Ampelanlage in der Mitte der Fahrspuren und überschlug sich mehrfach. Der nicht angeschnallte Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Weil die Ampelanlage völlig zerstört wurde, können Radler die B37 nun nicht mehr sicher überqueren. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein hatte schnellen Ersatz gefordert.

Dieser soll auch kommen, wie Laura Schleicher von der Stadt Heidelberg berichtet. Diese ist für die vor anderthalb Jahren eingerichtete Radspur zwischen Neckargemünd und Heidelberg zuständig. Im Frühjahr endet die zweijährige Testphase.

"Die beauftragte Verkehrssicherungsfirma Ibotech aus Hockenheim wurde am Sonntag über den Unfall informiert und organisiert kurzfristig eine neue Ampelanlage", so Schleicher. Wann diese aufgestellt werde und was sie kostet, sei noch unklar. "Die Ampelanlage soll laut derzeitiger Informationslage genauso wieder aufgebaut werden und stand anderthalb Jahre ohne besondere Vorkommnisse", so die Sprecherin. Die Stadt gehe derzeit von einem Fehler des Unfallverursachers aus.

Dies bestätigt Polizeisprecher Schätzle. Von der Radspur gehe keine Gefahr aus. "Die Unfallursache war nicht die Ampel", betont er.

Update: Mittwoch, 5. Oktober 2022, 19.50 Uhr

Auto prallt gegen Ampel und überschlägt sich

Nachdem der Wagen mit einer Ampel kollidiert war, überschlug sich das Auto mehrmals. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Foto: PR Video

Von Christoph Moll

Neckargemünd/Heidelberg. Als die umstrittene Radspur auf der Bundesstraße B 37 zwischen Neckargemünd und Heidelberg vor anderthalb Jahren eingerichtet wurde, wurde auch über ein Risiko für Autofahrer durch die zahlreichen Betonelemente diskutiert. Nun ereignete sich am Ortseingang von Neckargemünd der erste schwere Unfall. Am Sonntagabend wurde ein 42-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Er war mit seinem Wagen frontal gegen den Betonfuß der provisorischen Ampel geprallt, die Radlern das sichere Überqueren der B 37 ermöglicht. Diese war bereits vor einigen Tagen ausgefallen, nun ist sie Schrott.

Nach Angaben der Polizei war der 42-jährige Fahrer eines Renault Clio mit Heppenheimer Kennzeichen am Sonntag gegen 21.15 Uhr auf der B 37 von Heidelberg kommend in Höhe des Ortseingangs von Neckargemünd unterwegs, als er wegen "nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn" die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Renault schleuderte in der dortigen Linkskurve zunächst gegen den massiven Betonfuß der provisorischen Ampelanlage des Radüberwegs. Nach der Kollision überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb schlussendlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrer, der laut Polizei nicht angeschnallt war, wurde lebensgefährlich verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Bahnhofstraße und die B 37 zwischen Heidelberg-Schlierbach und Neckargemünd mussten für die Dauer der Unfallaufnahme durch den Heidelberger Verkehrsdienst der Polizei und für die Fahrbahnreinigung voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte erst gegen 0.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Das Unfallfahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

Auf RNZ-Anfrage lagen der Polizei am Montagnachmittag keine neuen Informationen zum Gesundheitszustand des Fahrers vor. Der Überweg sei mangels Ampel gesperrt worden. In den kommenden Tagen werde geprüft, ob die Ampel repariert oder komplett ausgetauscht werden müsse.

Für die Neckargemünder Feuerwehr war es der erste Einsatz im Zusammenhang mit der Radspur, wie Vizechef Markus Odenwald berichtete. Die 18 Einsatzkräfte mussten erst den im demolierten Auto eingeklemmten Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät befreien sowie dann die Unfallstelle absichern und ausleuchten. Gemeinsam mit dem städtischen Bauhof wurde die beschädigte Mastanlage der Ampel entfernt. Die Reinigung der Fahrbahn übernahm eine Firma.

Laut Odenwald war das Auto mit dem Mittelpfosten der Ampelanlage zwischen den beiden Fahrspuren kollidiert. Dabei stürzte die Traverse über der Fahrbahn ein und der Mast auf Seite der Bahnlinie fiel um. Der Betonfuß wurde durch die enorme Wucht des Aufpralls etwa zehn bis 15 Meter weit weggeschleudert. "Wenn das Auto nicht mit diesem kollidiert wäre, dann wäre es in den Gegenverkehr geraten", so Odenwald.

Das Überqueren der stark befahrenen B 37 ist für von Heidelberg kommende Radler nicht mehr möglich. Foto: Moll

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein aus Neckargemünd – bekanntlich der "geistige Vater" der Radspur – hofft, dass der Autofahrer überlebt. Wenige Stunden vor dem Unfall hatte er den für die Radspur zuständigen Heidelberger Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain über den Ausfall der Ampel informiert. Diese soll bekanntlich von Heidelberg kommenden Radlern das sichere Überqueren der B37 ermöglichen, da der Radweg für sie in Neckargemünd auf der rechten Fahrbahnseite weitergeht. Katzenstein sah damals schon ein "enormes Sicherheitsdefizit".

Viele Radler würden wohl nun auf der linken Fahrbahnseite in Neckargemünd weiterfahren. Dies sei nicht zulässig und wegen des Begegnungsverkehrs gefährlich, wie Katzenstein unlängst beim Zusammenstoß mit einem anderen Radler in Wiesenbach schmerzvoll erfahren musste. Dabei hatte er sich den Arm gebrochen. Er will nun auf eine schnelle Lösung drängen.

Update: Montag, 3. Oktober 2022, 20 Uhr

Neckargemünd. (pol/rl) Überschlagen hat sich ein Renault am Sonntagabend auf der Bundesstraße B37 am Sonntagabend. Das teilte die Polizei mit.

Der 42-jährige Fahrer war gegen 21.15 Uhr von Heidelberg aus in Richtung Neckargemünd unterwegs. Am Ortseingang verlor er bei überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der Renault schleuderte gegen eine temporäre Ampelanlage am Radüberweg, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Da der 42-Jährige nicht angeschnallt war, wurde er lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem demolierten Renault holen. Danach kam er per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Ort des Geschehens

Die Bahnhofstraße sowie die B37, ab der Höhe Heidelberg-Schlierbach, waren für die Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis 0.30 Uhr voll gesperrt. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.