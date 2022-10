Mauer. (pol/mün) Im Bahnverkehr zwischen Sinsheim und Neckargemünd kommt es am Donnerstagmorgen zu erheblichen Ausfällen. Der Grund: Ein Zug rammte ein Auto, das auf den Gleisen stand. Der Fahrer war nicht mehr im Pkw. Nach ersten Informationen der Polizei sind auch alle Fahrgäste im Zug unverletzt.

Der Fahrer war gegen 7 Uhr auf dem Weg von Mauer nach Schatthausen. Im Nebel und in der Dunkelheit hatte der 28-Jährige nach Angaben der Polizei die Orientierung verloren. Er wollte in der Bahnhofstraße die Gleise überqueren. Es heißt, er habe in die Straße "Am Bahndamm" fahren wollen, aber die Straße verpasst.

Sein VW Golf blieb stecken, er stieg aus und alarmierte Polizei und Bahn. Doch ein herannahender Regionalexpress konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei der Kollision wurden die Trümmerteile des Autos in einem Umkreis von 100 Meter verteilt, heißt es vor Ort.

Der Zug wurde geräumt und die Bahn organisierte die Weiterfahrt der Kunden. Ein Ersatzverkehr mit 2 Bussen zwischen Neckargemünd und Sinsheim wurde eingerichtet.

Nach Angaben der SWEG Bahn Stuttgart befanden sich rund 100 Menschen im Zug, sie wurden von der Freiwilligen Feuerwehr versorgt. "Das betroffene Fahrzeug ist fahrfähig und wird schnellstmöglich zur weiteren Schadensbegutachtung in die Instandhaltung überführt", sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

Laut Deutscher Bahn war die Zugstrecke zwischen Meckesheim und Neckargemünd von 7 bis 11.30 Uhr gesperrt. Seither seien die Gleise wieder frei, es könne aber noch zu Verspätungen kommen.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 27. Oktober 2022, 14.50 Uhr