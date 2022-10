Von Maria Stumpf

Malsch. Die Malscher Grundschule hat eine neue Schulleiterin: Silke Wildenstein ist bereits seit 1. August im Amt und wird am 19. Oktober offiziell eingeführt. Die 50-Jährige war zuletzt Konrektorin an der Grundschule in Rettigheim. "Schule ist mehr als nur ein Lernort. Schule und das Leben in der Gemeinde gehören zusammen", ist ihr Anspruch.

