Wiesloch. Irgendwie steht dieses Feuerwerk unter keinem guten Stern. Das Spektakel, das eigentlich am Montag, 29. August, den Nachthimmel über dem Wieslocher Winzerfest erleuchten sollte, wurde am Mittwoch von der Stadt abgesagt – sehr zum Unverständnis des beauftragten Pyrotechnikers (siehe unten).

Von Anja Hammer

Als Grund für die jetzige Absage nennt die Verwaltung die lang anhaltende Dürre und Trockenheit. Als Ausweichtermin stellt das Rathaus den letzten Tag des Winzerfestes, Sonntag, 4. September, in Aussicht. Das Kuriose: Es ist bereits das fünfte Mal, dass dieses Feuerwerk verschoben wird, denn es handelt sich dabei um ein Geschenk der Schaustellerfamilie Lowinger.

Über 50 Jahre hatte Schausteller Willi Lowinger das Wieslocher Winzerfest geprägt; er hatte 1968 den Pachtvertrag von seinem Vater übernommen. Letztes Jahr wurde dann der Vertrag auf dem Festplatz auf Initiative der Stadt aufgelöst. Doch Lowinger wollte nicht sang- und klanglos gehen: Zum Dank für die vielen Besucher in all den Jahrzehnten kündigte er ein Feuerwerk an. "Fünfmal war schon ein Termin ausgemacht", sagt Willi Lowinger im RNZ-Gespräch gestern hörbar geknickt. "Und jedes Mal wurde er abgesagt."

Meistens waren die jeweils geltenden Corona-Verordnungen schuld. Ins Auge gefasst worden war unter anderem der letzte Tag des Weihnachtsmarktes, der dann ausfiel, auf dem Dach des Palatins an Silvester oder der 1. März. Und jetzt eben der 29. August. "Das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit", sagt Lowinger angesichts dieser Feuerwerk-Pechsträhne. Doch selbstverständlich könne er die Entscheidung der Stadt gut nachvollziehen, das Risiko sei einfach zu groß.

Willi Lowinger war hörbar geknickt. F: Pfeifer

Überraschend kommt die jetzige Nachricht aus dem Rathaus nicht. Bei einer RNZ-Anfrage ganz allgemein zum Thema Trockenheit vor zwei Wochen hatte Bürgermeister Ludwig Sauer durchblicken lassen, dass man das Feuerwerk bei anhaltender Trockenheit absagen müsse.

Und eben das ist nun geschehen. Stadtverwaltung, Lowinger und Feuerwehr hatten sich zusammengesetzt und haben gemeinsam den Entschluss getroffen. "Das ist natürlich schade", sagt eine Stadtsprecherin. Oberbürgermeister Dirk Elkemann: "In der jetzigen Situation ein Feuerwerk im sehr trockenen Park nahe des Dämmelwaldes zu entzünden, scheint uns nicht angebracht, auch wenn die Ausführung bei der Wieslocher Fachfirma Beisel sicher in guten Händen ist." Die Stadt müsse mit gutem Beispiel vorangehen.

Auf das Risiko verweist der Kommandant der Wieslocher Feuerwehr, Marco Friz: Derzeit stehe der Waldbrandgefahrenindex für die hiesige Region auf Stufe vier – von fünf, erklärt er. Und der Wald sei nur 200 Meter vom Stadtwingert, von wo aus die Raketen hätten abgeschossen werden sollen, entfernt. Das sei einfach eine andere Situation als etwa in Heidelberg, wo die Schlossbeleuchtung eine Woche später aller Wahrscheinlichkeit nach stattfinden wird. In der Universitätsstadt würde das Feuerwerk an der Alten Brücke abgeschossen – mit dem Neckar direkt darunter.

Man müsse derzeit einfach jegliche Gefahr für Wald- und Flächenbrände vermeiden, so der Kommandant weiter. "Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es zu spät", sagt Friz und erinnert an ein Hochzeitsfeuerwerk, das vor rund einem Monat einen Großbrand südlich von Tübingen auslöste.

Für den Nachholtermin am 4. September hat Friz übrigens wenig Hoffnung, die Wettervorhersagen würden nicht die Regenmengen vorhersagen, die es bräuchte. "Nur ein bisschen Regen bringt nichts", meint Friz. Für diesen Fall kündigt Lowinger aber an: "Wenn es am 4. September wieder nicht hinhaut, dann bin ich endgültig raus – dann soll es wohl nicht sein."

Pyrotechniker hält Absage des Feuerwerks für übertrieben

Wiesloch. (aham) Thomas Fischer hat kein Verständnis für die Entscheidung der Stadt. Diese hatte gestern bekanntgegeben, dass das Winzerfest-Feuerwerk am Montag nicht stattfindet. Dabei beruft sie sich auf die Trockenheit. Fischer findet: "Man muss nur wollen." Denn wenn man die Umgebung bewässern würde, dann könnte das Feuerwerk auch stattfinden. "In Deutschland hat heute keiner mehr Lust, Verantwortung zu übernehmen – dann müssen wir uns als kleiner Dienstleister fügen", so Fischer weiter. Er ist nämlich Geschäftsführer der Wieslocher Firma Beisel Pyrotechnik. Und eben diese ist mit der Durchführung des Winzerfest-Feuerwerks betraut.

Fischer will die Trockenheit nicht kleinreden: "Es ist in der Tat extrem dieses Jahr", sagt er. Doch deshalb müsse man nicht automatisch ein Feuerwerk absagen. Man müsse einfach offen über Brandschutz reden. Von den 150 Feuerwerken, die seine Firma im Jahr durchführe, sei nur jedes zehnte brandschutzrelevant. "Der Rest ist keine Herausforderung", sagt der Pyrotechniker. "Oft ist es mit ein bisschen Bewässern getan." In Schwetzingen handhabe seine Firma das schon seit Jahrzehnten so und im Fall des Wieslocher Winzerfest-Feuerwerks sei das ebenfalls möglich.

Die Absage aus Wiesloch ist übrigens kein Einzelfall. Zehn Aufträge stünden auf der Kippe; fünf bis sechs Feuerwerke im August und September wurden bereits storniert, weil die Kunden die zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen nicht bezahlen könnten.