Sandhausen. (luw) "Das ergibt so keinen Sinn mehr", sagt der Vorsitzende des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK): Lars Brade meint den zunehmenden Missbrauch des Altkleidercontainers am DRK-Vereinsheim in der Heidenäckerstraße. Immer häufiger wurde an dem Behälter Müll abgeladen. Deswegen wird der Container nun abgebaut.

"Da lag am Ende mehr Müll als Kleidung", erklärt Brade.