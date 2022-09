Von Sabine Geschwill

Eppelheim. "Määäh!" Wenn Schafe auf Flächen weiden, hört man sie oft schon von Weitem. In Eppelheim sind die zotteligen Vierbeiner auch anzutreffen. Sie werden zur Flächenpflege eingesetzt. Denn in der Stadt gibt es an verschiedenen Standorten Futter für Schafe. Näheres über den Einsatz der Vierbeiner weiß Benedikt Seelbach, Klima- und