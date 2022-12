Bammental. (lew) Ein in Richtung Heidelberg fahrender Zug ist am Samstag um kurz vor 10 Uhr auf Höhe des Bahnhofs Bammental mit einer Baggerschaufel kollidiert. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Allerdings war der Zugverkehr in Fahrtrichtung Heidelberg dadurch am Samstagvormittag für rund 45 Minuten gesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Bammental wurde von einem Notfallmanager der Bahn zur Hilfe gerufen, um die Baggerschaufel aus dem Gleisbereich zu entfernen. Der am Unfall beteiligte Zug konnte seine Fahrt derweil fortsetzen.

Wie Feuerwehrkommandant Timo Winkelbauer auf RNZ-Nachfrage berichtete, wurde der Schaden offenbar erst beim Halt am Bahnhof in Neckargemünd festgestellt. In welcher Höhe die Schadenssumme liegt, konnte ein Sprecher der Polizei am Sonntag allerdings ebenso wenig beantworten wie die Frage, wie es zu dem Vorfall hat kommen können.

Wie Feuerwehrkommandant Winkelbauer berichtete, dürfte die Baggerschaufel rund zwei Tonnen wiegen, was es für die Einsatzkräfte zur Herausforderung machte, diese zu bewegen. Gelungen sei dies schließlich unter Zuhilfenahme des hydraulischen Rettungsgeräts. Mit diesem und der Muskelkraft von acht Feuerwehrleuten sei die Baggerschaufel auf ein improvisiertes Holzgerüst gehievt und auf diesem etwa 50 Zentimeter zur Seite geschoben worden.

Der Fahrer des Baggers habe sich bei ihm gemeldet und ihm erzählt, dass die Schaufel im Zuge von dortigen Gleisbauarbeiten bereits seit Donnerstag in diesem Bereich gelegen habe. Warum der Zug diese am Samstagvormittag touchierte, habe sich der Baggerfahrer nicht erklären können. Dass die Schaufel mutwillig in den Gleisbereich bewegt wurde, schließt Winkelbauer derweil aus: "Dafür hätte es ohne spezielles Gerät 15 bis 20 Leute gebraucht."

Update: Sonntag, 4. Dezember 2022, 16.27 Uhr

