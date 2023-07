Insbesondere am Samstagabend wurde es dann zunehmend voll: Feiernde Menschen freuten sich über die Angebote der lokalen Betriebe, tranken die Weine der hiesigen Winzer, etwa dem Winzer von Baden, oder saßen in geselligen Runden mit verschiedenen Cocktails beisammen. Besondere Renner hierbei: Aperol Spritz oder Wildberry Lillet.

Geboten – und von den Besuchern wahrlich geschätzt und lieb gewonnen – war besonders am Kongresszentrum die sandige Beach-Bar. Unterhaltung lieferten hier nicht nur eine kleinere Bühne am Restaurantbereich, sondern auch verschiedene Auftritte auf der großen Bühne direkt auf dem Vorplatz, die sich großer Beliebtheit erfreuten.

Noch recht wenig war anfangs los bei der offiziellen Eröffnung auf dem Adenauerplatz. In das Festwochenende unter dem Motto "genießen, shoppen, feiern" wurde in diesem Jahr aber nicht wie gewöhnlich auf dem Marktplatz gestartet. Der Grund: Neu im Wieslocher Gastro-Team mit dabei sei nun "Das Kapitol – Café, Bar, Lounge", das man herzlich begrüßen wolle, so Elkemann. "Für jeden ist an diesem Wochenende etwas Passendes dabei", versprach er darüber hinaus den Zuhörerinnen und Zuhörern.

Wiesloch. "Das nimmt gleich richtig Schwung auf, da geht noch was", war sich Oberbürgermeister Dirk Elkemann am Freitagabend schon sicher. Bei der Eröffnungsrede des traditionellen Stadtfest animierte er damit die ersten Besucher – und Recht behielt er: Für ein buntes, abwechslungsreiches Programm sorgten auf sieben Bühnen, die 16 teilnehmenden Gastronomiebetriebe der Weinstadt, sowie zahlreiche Bands, Gruppen und Vereine bis in den Sonntagabend hinein, inklusive eines verkaufsoffenen Sonntags.

Von Sarah Eiselt

Wiesloch. "Das nimmt gleich richtig Schwung auf, da geht noch was", war sich Oberbürgermeister Dirk Elkemann am Freitagabend schon sicher. Bei der Eröffnungsrede des traditionellen Stadtfest animierte er damit die ersten Besucher – und Recht behielt er: Für ein buntes, abwechslungsreiches Programm sorgten auf sieben Bühnen, die 16 teilnehmenden Gastronomiebetriebe der Weinstadt, sowie zahlreiche Bands, Gruppen und Vereine bis in den Sonntagabend hinein, inklusive eines verkaufsoffenen Sonntags.

Noch recht wenig war anfangs los bei der offiziellen Eröffnung auf dem Adenauerplatz. In das Festwochenende unter dem Motto "genießen, shoppen, feiern" wurde in diesem Jahr aber nicht wie gewöhnlich auf dem Marktplatz gestartet. Der Grund: Neu im Wieslocher Gastro-Team mit dabei sei nun "Das Kapitol – Café, Bar, Lounge", das man herzlich begrüßen wolle, so Elkemann. "Für jeden ist an diesem Wochenende etwas Passendes dabei", versprach er darüber hinaus den Zuhörerinnen und Zuhörern.

Und genauso vielfältig war das kulinarische und festliche Angebot in der Großen Kreisstadt, das sich vom Adenauerplatz durch die Hauptstraße, entlang des Marktplatzes und bis zum Palatin und dem Gerbersruhpark erstreckte.

Geboten – und von den Besuchern wahrlich geschätzt und lieb gewonnen – war besonders am Kongresszentrum die sandige Beach-Bar. Unterhaltung lieferten hier nicht nur eine kleinere Bühne am Restaurantbereich, sondern auch verschiedene Auftritte auf der großen Bühne direkt auf dem Vorplatz, die sich großer Beliebtheit erfreuten.

Insbesondere am Samstagabend wurde es dann zunehmend voll: Feiernde Menschen freuten sich über die Angebote der lokalen Betriebe, tranken die Weine der hiesigen Winzer, etwa dem Winzer von Baden, oder saßen in geselligen Runden mit verschiedenen Cocktails beisammen. Besondere Renner hierbei: Aperol Spritz oder Wildberry Lillet.

Der guten Stimmung tat auch das Wetter am Samstagabend keinen Abbruch: Weder der doch recht starke Wind, noch kleinere Regenschauer konnten den Flanierenden etwas anhaben. "Da muss man sich eben mal kurz unterstellen", hallte es durch die Menge. Rasch wurden die Sonnenschirme umfunktioniert und schützten bei den kurz andauernden Niederschlägen die Feierfreudigen.

Sehr abwechslungsreich gestaltet war darüber hinaus die Verteilung der einzelnen, auftretenden Gruppen, Bands und Vereine. So gesellten sich an Darbietungen rockiger Musikrichtungen auch musikalische Beiträge aus den Bereichen Raggae oder Pop, was gut ankam.

Am Sonntag wurde es dann etwas traditioneller: Mit Frühschoppen und Blasmusik wurde der Festtag begonnen, ehe von 13 bis 18 Uhr die Einzelhändler ihre Türen öffneten und zusätzlich zum Bummeln und Schlendern einluden.

Bei trockenem, wenn auch trotzdem noch windigen Wetter, zog es hier Jung und Alt in die Innenstadt. Kinderaugen strahlten bei Veranstaltungen wie Kinderschminken, einem Clown, und Stelzenläufern. Seien es kulinarische Offerten oder die verschiedenen Programmpunkte an dem Wochenende: Auf ein rundum gelungenes Fest können die Besucherinnen und Besucher aus Wiesloch und den umliegenden Gemeinden zurückblicken.

Der O-Ton des Publikums war durchweg positiv: "Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr", war dabei mehr als nur einmal zu hören. Zwar sei es insgesamt weniger besucht gewesen als noch im Vorjahr. Erfolgreich gefeiert wurde an dem Wochenende in jeder Straße trotzdem fleißig.

Und auch die Gastronomiebetriebe blicken mit einem lächelnden Auge auf die drei Festtage zurück, wurden neben typisch italienischen oder türkischen und handgemachten Speisen auch Burger, Süßspeisen und eine Vielzahl an Getränken gereicht.