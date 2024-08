Wiesloch. (slt) Darf es ein gemütliches Verweilen in der Stadt sein? Oder doch lieber ein buntes Rahmenprogramm samt verschiedener Angebote der lokalen Winzer und Vereine? All das wartet auch in diesem Jahr wieder auf die Besucherinnen und Besucher beim "Winzerfest im Park". Es findet an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt, vom 23. bis 26. August, sowie vom 30. August bis zum 1. September.

> Das Weindorf öffnet zum Auftakt am Freitag, 23. August, ab 17 Uhr im Pavillon des Gerbersruhparks bestehend aus den Wieslocher Weinbauern des Weinguts Holfelder, den Winzern von Baden und Winzer Matthias Spies. Aber auch das Weingut Ihle aus Rauenberg, das Weingut Adrian Zimmer aus Odenheim und das Weingut Bosch aus Kronau schenken ihre Tropfen im Gerbersruhpark aus. Verkosten lassen sich diese von Freitag, 23. August, bis Montag, 26. August, sowie von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, jeweils von 17 bis 23 Uhr, sonntags von 15 bis 23 Uhr.

> "The Shades of Soul" spielt am Freitag, 23. August, ab 19.30 Uhr im Gerbersruhpark. Hierbei möchten etwa zehn Musikerinnen und Musiker mit Klassikern aus Soul und Funk für gute Stimmung sorgen. Aber auch bei einer Reise in die 1970er- und -80-Jahre dürfen die Lieder von bekannten Künstlern wie Whitney Houston, Michael Jackson oder Tina Turner zu Beginn des Winzerfests nicht fehlen.

> Das Bacchus-Turnier der TSG-Badmintonabteilung beginnt am Samstag, 25., und Sonntag, 26. August, jeweils um 9 Uhr in der Sporthalle am Stadion und der Helmut-Will-Halle. Hier sind nicht nur erfahrene Turnierteilnehmer, sondern auch Badmintonfans willkommen.

> Die offizielle Festeröffnung mit dem Kurpfälzischen Fanfarenzug, der Krönung der Kurpfälzischen Weinhoheiten und Oberbürgermeister Dirk Elkemann findet am Samstag, 24. August, um 18 Uhr im Gerbersruhpark statt. Im Anschluss folgt im Pavillon mit der Olli Roth Band ein musikalisches Rahmenprogramm: Der Musiker möchte gemeinsam mit seiner Viererformation den für ihn typischen "acoustic Country-Rocking-Blues"-Sound zum Besten geben.

> Das Boule-Turnier der Wieslocher Boule Freunde beginnt am Sonntag, 25. August, ab 9.30 Uhr auf der Boule-Anlage am Schwimmbad. Teilnehmen kann jeder für eine Startgebühr von fünf Euro. Das gesamte Startgeld wird als Preisgeld ausgeschüttet.

> Zum ökumenischen Picknick-Gottesdienst im Gerbersruhpark sind ebenfalls am Sonntag, 25. August, alle Interessierten um 14.30 Uhr eingeladen.

> Beim bunten Kindernachmittag – unterstützt von Rewe – kommen die Kleinsten am Sonntag, 25. August, ab 15 Uhr auf ihre Kosten. Neben Hüpfburg, Kinderschminken, einer Bastel- und Malecke und einer Kinder-Show mit Zauberei, Mitsingen und Ballonmodellage dreht sich auch wieder ein Kinderkarussell im Park.

> Zu einem Abend der Musikvereine sind am Sonntag, 25. August, ab 18 Uhr alle Musikfreunde eingeladen. Es gibt Beiträge des Akkordeonclubs Wiesloch, der Liedertafel Altwiesloch, des Musikvereins Baiertal und der Stadtkapelle. Zu hören sind schwungvolle und romantische Stücke, Weinlieder, bekannte Klassiker sowie moderne Popstücke.

> Das Unternehmerstammtisch-Treffen findet an der Bar im Gerbersruhpark am Montag, 26. August, ab 19.30 Uhr statt und soll den lokalen Unternehmern die Möglichkeit des Austauschs geben.

> Der Auftritt von "Ninty-Nine" im Pavillon des Gerbersruhparks soll am Freitag, 30. August, um 19.30 Uhr für gute Stimmung sorgen. Sie warten mit verschiedenen Stilrichtungen auf, gleichzeitig dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein breites Spektrum aus der Musikgeschichte freuen: Von den 1970ern bis heute.

> "Wein und Markt auf Straßen und Gassen" in der Innenstadt heißt es am Samstag, 31. August, von 11 bis 19 Uhr: Fast 70 Stände der Wieslocher Vereine und des Einzelhandels laden dann zum Einkaufen und Bummeln ein und wollen das Herz höher schlagen lassen. Um 11 wird auf dem Marktplatz vor dem Rathaus am Stand der Wieslocher Frauen Oberbürgermeister Elkemann darüber hinaus "Wein und Markt" offiziell eröffnen.

> Der Kinderflohmarkt findet im Zuge des Straßenfestes wieder in der Höllgasse statt. Am Samstag, 31. August, von 11 Uhr bieten Kinder- und Jugendliche ihre Waren an.

> Die Zap-Gang rundet das Fest am Sonntag, 1. September, um 19.30 Uhr im Pavillon ab. Sie "zappen" sich seit über 25 Jahren durch die musikalischen Stile und möchten die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem energiegeladenen Auftritt begeistern, stets geprägt durch Spontanität und Spielfreude.

> Das städtische Museum ist am Samstag, 31. August, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 1. September, von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Hier werden ausgewählte Exponate gezeigt über den Wieslocher Bergbau, der seit keltischer Zeit bis in die 1950er Jahr betrieben wurde, sowie aus der Bronze- und Urnenfelderzeit und aus der provinzial-römischen Periode.