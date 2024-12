Baiertal. (kbw) Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Überfälle auf die Total-Tankstelle am Baiertaler Ortsausgang Richtung Schatthausen auf das Konto desselben Täters gehen. Das teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim mit. Zu dieser Einschätzung seien die Ermittler nach der Sichtung von Überwachungsvideos nach der jüngsten Tat gekommen.

Der erste Überfall ereignete sich am 18. November, der zweite vergangenen Samstag gegen 18.40 Uhr. Der unbekannte Mann betrat demnach den Kassenbereich der Tankstelle. Mit vorgehaltener Pistole bedrohte der Täter den anwesenden Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Bargeld und Tabakware.

Angesichts der Drohung kam der Mitarbeiter dem nach. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Schatthausen. Der Diebstahlschaden lag im unteren dreistelligen Bereich.

Bei dem Überfall im November ging der Täter ähnlich vor, auch die Personenbeschreibung überschneidet sich: Der Räuber trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Jacke, eine hellgraue Jogginghose, schwarze Sneaker mit weißen Applikationen und einem schwarzen Handschuh mit einem weißen Reflektorstreifen entlang des Zeigefingers.

Zudem sei der Täter mit einer Sturmhaube oder einem Tuch maskiert gewesen und trug eine Sonnenbrille mit schmalen, länglichen Gläsern. Nach dem ersten Fall wurde das Alter auf 20 bis 40 Jahre geschätzt, nach dem zweiten auf 20 bis 25 Jahre.

Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.

Update: Dienstag, 10. Dezember 2024, 20.20 Uhr

Schon wieder Tankstelle mit Pistole überfallen

Wiesloch. (pol/mare) In Wiesloch ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen eine Tankstelle überfallen worden. Das meldet die Polizei.

Am Samstagabend gegen 18.40 Uhr kam demnach ein Mann in die Total-Tankstelle in der Schatthäuser Straße. Mit einer Pistole bedrohte der vermummte Mann einen Mitarbeiter und forderte, ihm Bargeld und Zigaretten zu geben. Der Mitarbeiter füllte daraufhin eine Tüte mit Scheinen und Münzgeld sowie Tabakware. Anschließend flüchtete der Räuber mit der Beute zu Fuß in Richtung Schatthausen. Der Diebstahlschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt, er trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Jacke, eine hellgraue Jogginghose, schwarze Sneaker mit weißen Applikationen und einen schwarzen Handschuh mit einem weißen Reflektorstreifen entlang des Zeigefingers beziehungsweise des Handrückens. Darüber hinaus war er mit einer Sturmhaube oder einem Tuch maskiert und trug eine Sonnenbrille mit schmalen, länglichen Gläsern.

Bereits am 18. November war eine Tankstelle in Wiesloch überfallen worden. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob ein Zusammenhang zu dieser Tat besteht, wird geprüft. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei melden.

Wiesloch. (pol/tug) Ein unbekannter Täter bedrohte gestern Abend eine Tankstellenmitarbeiterin und raubte das Geld aus der Kasse. Laut Aussagen der Polizei hatte seine Beute einen niedrigen dreistelligen Wert.

Der Täter betrat kurz nach 18.30 Uhr die Total-Tankstelle an der Schatthäuser Straße in Wiesloch-Baiertal. Er lief zur Mitarbeiterin an der Kasse, bedrohte sie mit einer Pistole und forderte sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen.

Die Frau, die alleine in der Tankstelle war, kam dem nach und befüllte eine Tüte mit Scheinen und Münzgeld. Das schien dem Täter zu lange zu dauern und er entriss der Frau die weiße Plastiktüte, heißt es weiter.

Danach rannte er in Richtung Schatthausen davon. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen schwerer räuberischen Erpressung.

Das Alter des vermummten Tatverdächtigen schätzt die Mitarbeiterin auf zwischen 20 bis 40 Jahren. Er war ungefähr 165 cm groß. Bekleidet war er mit einer hellgrauen, weiten Jogginghose, einer schwarzen Kappe, einer schwarzen Jacke (ähnlich einer Bomberjacke), schwarzen Sneaker mit weißen Applikationen sowie schwarzen Handschuhen mit weißem Reflektorstreifen.

Der bislang unbekannte Mann hatte sich mit einer Sturmhaube oder einem Tuch maskiert. Dazu trug er eine Sonnenbrille mit schmalen, länglichen Gläsern. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.