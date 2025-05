Von Helena Edinger

Wiesloch. Auf eine Reise durch den Körper begaben sich Zweitklässler der Schillerschule bei einer Handpuppen-Lesung der Heidelberger Ärztin Sibylle Mottl-Link in der Stadtbibliothek.

Die Ärztin und Kinderbuchautorin war einer Einladung der Bürgerstiftung gefolgt, für die Monika Gessat vor Ort war. Anlass war das Jubiläum "50 Jahre Stadtbibliothek". Bei ihrem Auftritt schlüpfte Mottl-Link, die eigentlich im Gesundheitsamt in Heidelberg arbeitet, in die Rolle der Dr. Heide Kraut.

Mitgebracht hatte die begeisterte Kinderbuchautorin und Handpuppen-Spielerin neben ihren geliebten Puppen auch die US-Amerikanische Puppenspielerin Carol Sterling, die aktuell am Deutsch-Amerikanischen-Institut Heidelberg tätig ist.

Der Fokus der interaktiven Lesung lag auf Sibylle Mottl-Links neusten Bilderbüchern "In meinem Körper ist was los!" und "Hier kommt die Körperpolizei!". Mithilfe von "Phagi" – angelehnt an den biologischen Begriff Phagozyt, der die Fresszelle bezeichnet – erläuterte sie in einer "medizinischen Puppen-Comedy" stark vereinfacht die Auslöser alltäglicher Krankheitssymptome und kam immer wieder zu dem Schluss: "Der Körper macht nur seine Arbeit."

Aber auch die komplizierteren Vorgänge im Körper ließ Mottl-Link nicht aus: Anschaulich stellte sie Themen wie Impfungen, Allergien oder den Herzinfarkt vor und brachte währenddessen sowohl Kinder als auch Erwachsene immer wieder zum Lachen.

Mottl-Link arbeitete nicht nur mit "Phagi", sondern auch mit zahlreichen weiteren Handpuppen, für die der Auftritt in Wiesloch auch nicht die erste Reise war. Sie hatten mit der "Ärztin mit der sprechenden Hand" auch schon das Set der Sesamstraße New York und Hamburg besucht.

Mittlerweile hat Mottl-Link acht Bücher veröffentlicht, darunter auch eins für Jugendliche und Erwachsene, und reist mit verschiedenen Programmen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.