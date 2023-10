Wiesloch. (slt) Schon seit längerer Zeit wird in Altwiesloch in Richtung Dielheim die Straße saniert, nun schreiten die Bauarbeiten weiter voran und befinden sich auf der Zielgeraden: Wie die Stadt Wiesloch mitteilt, startet mit den am Mittwoch, 18. Oktober, beginnenden Arbeiten die letzte Phase der Sanierung in der Dielheimer Straße.

Im Zuge der Baumaßnahme "Penny Lebensmittelmarkt" in Altwiesloch und deren Anbindung an die bestehende Verkehrsführung, kam es bereits in der Vergangenheit vermehrt zu Einschränkungen; Verkehrsteilnehmer mussten reichlich mehr Zeit einplanen. Derzeit ist die Dielheimer Straße ab der Einmündung Königswiese weiterhin halbseitig gesperrt. Eine Ampelanlage ist aktiv und regelt den Verkehr entsprechend.

Grund für die Bauarbeiten in Altwiesloch ist, dass die Dielheimer Straße zwischen dem neuem Supermarkt und der Königswiese verbreitert wurde, um einen Radstreifen beidseitig der Straße anzulegen. Gleichzeitig wurden ein Gehweg südlich der Dielheimer Straße angelegt und die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut.

Für die nun finalen Tiefbauarbeiten, darunter das Verlegen von Versorgungsschächten für Wasser und Strom, ist die Zufahrt zur Königswiese nur aus Richtung Wiesloch möglich. Von Dielheim oder aus dem Schlangengrund kommend ist die Zufahrt zur Königswiese aufgrund der Lage der Schächte jedoch nicht möglich.