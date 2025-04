Von Timo Teufert

Baiertal. Die ersten Rauchfackeln waren entzündet, dichter, schwarzer Rauch breitete sich um den Obsthof Filsinger aus. Auf dem Hof selbst sorgte Disko-Nebel für ein realistisches Einsatzszenario, Schilder sollten den Einsatzkräften zeigen, wo es brennt: Nach einem "Alarm" durch den Übungsleiter rückten die ersten Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren aus Baiertal und Schatthausen zu den Klingenbruchhöfen aus.

Doch kurz nach dem Absitzen und dem ersten "Wasser marsch" war die Übung schon wieder beendet: Am anderen Ende von Baiertal, im Außenbereich in der Verlängerung der Nußlocher Straße, brannte tatsächlich eine als Fahrzeugunterstand und Holzlager genutzte Scheune. Sofort wurden die anrückenden Einheiten dorthin umgeleitet. Parallel rückten die Feuerwehren aus Mauer und Meckesheim an, die für solche Notfälle während der Übung bereitstanden.

Das so schnell aus einem Übungsszenario Realität wird, damit hatten auch die Verantwortlichen bei der Wieslocher Feuerwehr nicht gerechnet. Simuliert werden sollte ein Brand nach einem Blitzschlag auf dem Obsthof Filsinger. Die besondere Herausforderung dabei war, das Löschwasser über eine lange Wegstrecke zu fördern – in diesem Fall rund 1,5 Kilometer bis zum nächsten Hydranten –, weil es an den Höfen nur eine eingeschränkte Löschwasserversorgung gibt. Bei Aussiedlerhöfen führt das immer wieder zu Problemen: Erst Anfang des Monats kam es auf dem Ladenburger Hegehof zu einem Brand, bei dem die Wasserversorgung schwierig war.

Der Brand sorgte auch für eine ​Katwarn-Warnung. Foto: rnz

Und genau auf solche Situationen will man bei der Feuerwehr vorbereitet sein: Auf dem Festplatz vor der Etten-Leur-Halle standen für die Übung deshalb schon die Wehren aus Reilingen, St. Leon-Rot und Walldorf bereit, die zusammen mit der Baiertaler Wehr genau für diesen Einsatzzweck die Sondereinheit "Wasserkomponente" bilden. Auch deshalb war die Feuerwehr so schnell vor Ort. Die Schläuche wurden dann allerdings nicht zu den Klingenbruchhöfen verlegt, sondern vom Gauangelbach über Schatthäuser Straße und Nußlocher Straße entlang des Feldweges bis zur Einsatzstelle, die rund 500 Meter von der Wohnbebauung in unwegsamen Gelände lag. Durch sie wurden rund 1600 Liter Löschwasser pro Minute gefördert. Damit das Wasser auch oben an der Einsatzstelle ankam, sorgten vier Tragkraftspritzen auf der Strecke für ausreichend Druck.

"Wir haben einen massiven Brand, weil wir durch das gelagerte Holz eine hohe Brandlast haben", berichtete der Wieslocher Gesamtkommandant Philipp Büchel. In der rund 130 Quadratmeter großen Scheune waren neben zwei Traktoren weitere Landmaschinen abgestellt sowie Holzscheite gelagert. Der Besitzer der Scheune schaffte es noch, einen der Traktoren aus der Scheune zu fahren.

Das Gebäude war allerdings nicht mehr zu retten, es stand bereits bei der Ankunft der Feuerwehr in Vollbrand. "Wir haben uns darauf konzentriert, ein Übergreifen der Flammen auf die Vegetation zu verhindern und haben das Gebäude kontrolliert abbrennen lassen", sagte Büchel vor Ort. Gegen 21.15 Uhr löste die Leitstelle Rhein-Neckar dann eine Meldung über die Warnapps aus, da es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte zunächst die Unterkreisführungsgruppe bei der Koordinierung der Einsatzkräfte. "Gegen 21 Uhr kam dann unser Teleskoplader zum Einsatz, der das Brandgut auseinandergezogen hat, damit die Feuerwehr es besser ablöschen konnte", sagte Zugführer Felix Metzler. Die 18 Freiwilligen des THW waren zudem für die Ausleuchtung der Einsatzstelle verantwortlich, gegen 1 Uhr konnten sie ihren Einsatz beenden. "Das meiste Personal konnten wir gegen 2 Uhr am frühen Samstagmorgen aus dem Einsatz entlassen", sagte Büchel. Der Einsatz habe aber insgesamt bis morgens um 7 Uhr gedauert. Bis dahin wurden Glutnester beobachtet und der Brandschutt gekühlt.

Die Einsatzstelle sollte die Feuerwehr aber noch das gesamte Wochenende beschäftigen: "Am Samstag gab es dann auch mehrere Brandnachschauen", erklärte Büchel. Diese seien wegen der anhaltenden Trockenheit extrem wichtig, denn ansonsten könnte durch diese Glutnester ein Vegetationsbrand entstehen. Immer wieder wurden bei diesen Kontrollen vor Ort Glutnester entdeckt, die durch die Freiwilligen aus Baiertal und Wiesloch abgelöscht wurden.

Am Sonntag wurde die Feuerwehr von Passanten erneut alarmiert, die Rauch aus dem Brandschutt aufsteigen sahen. "Das THW hat zwar schon viel beiseite geräumt, doch es gibt immer noch Stellen mit Glutnestern", so Büchel. Man habe zwar die Erlaubnis des Rhein-Neckar-Kreises, dem Wasser sogenanntes Netzmittel zuzusetzen, um die letzten Glutnester zu erreichen. "Wir schauen aber, dass wir es maßvoll einsetzen, um die Umweltbelastung so gering wie möglich halten."

Am Sonntagnachmittag wurde dann ein Radlader des Bauhofs angefordert, um den Schutt noch einmal auseinanderzuziehen. "Wir müssen das Feuer aus bekommen, denn das ist ja auch eine starke Belastung für das Ehrenamt", machte Büchel deutlich. Angaben zur Brandursache konnte die Polizei noch nicht machen. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 80.000 Euro.

Update: Sonntag, 6. April 2025, 20.36 Uhr