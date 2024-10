Wiesloch. (kbw) Wer dieser Tage über die B3 von Norden her nach Wiesloch fahren will, muss Umwege einplanen – und das wird auch noch einige Wochen so bleiben. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit Juni an der Abfahrt Wiesloch Nord die Überführungsbrücke zur L594 instandgesetzt. Ursprünglich sollte die Brücke bis Oktober gesperrt sein – nun teilte das Regierungspräsidium mit, dass sie erst Ende November wieder freigegeben wird.

Als Grund nennt die Behörde "unvorhersehbare große Schäden an der Übergangskonstruktion". Bereits abgeschlossen seien die Arbeiten an der Übergangskonstruktion sowie an den Brückenkappen, die mit aufwendigen Betonarbeiten realisiert worden seien. Zahlreiche Schadstellen auf der Brückenoberfläche haben die Arbeiter demnach saniert, die stark witterungsabhängige Abdichtung der Brückentafel haben sie problemlos aufgebracht.

Im nächsten Schritt stünden nun die Asphaltarbeiten an. "Abschließend werden dann noch die Schadstellen an der Unterseite der Brücke sowie die Erneuerung der Entwässerungsleitung durchgeführt. In den kommenden Tagen wird dafür eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelschaltung auf einer Länge von rund 100 Metern auf der B3 eingerichtet", kündigt das Regierungspräsidium an.

Verkehrsteilnehmer werden derzeit über die Abfahrt Wiesloch West und die Parkstraße in die Stadt geleitet. Der Weg von Süd nach Nord über die L594 führt unter der Brücke durch und war von den bisherigen Bauphasen nicht betroffen.