Von Timo Teufert

Wiesloch. Welche berühmte Person haben Sie schon einmal interviewt? Würden Sie noch einmal den Beruf des Redakteurs ergreifen und wie viel Freizeit bleibt eigentlich neben dem Journalisten-Job? Diese und viele weitere Fragen hatten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9d des Ottheinrich-Gymnasiums in Wiesloch am Montagmorgen beim offiziellen Startschuss für das Projekt "Schüler machen Zeitung". Timo Teufert, Leiter der Lokalredaktion Wiesloch/Walldorf, war in die Schule gekommen, um ihnen und ihrer Lehrerin Christiane Weinmann Rede und Antwort zu stehen.

Denn ab sofort tauchen die Jugendlichen vier Wochen lang in die Welt der Tageszeitung ein. Dabei bekommen sie durch theoretische Erklärungen und praktische Aufgaben das Thema Medienkompetenz anhand einer seriösen Quelle wie der RNZ genauso vermittelt wie Lesekompetenz. Bereits zum elften Mal geht die gemeinsame Aktion von Rhein-Neckar-Zeitung, Sparkasse Heidelberg und Promedia Maassen in diesem Jahr über die Bühne. Insgesamt 325 Schülerinnen und Schüler aus zwölf Klassen in der Region nehmen daran teil.

Während des Projekts, das sich an die Jahrgangsstufen 8 bis 10 richtet, erhalten die Lehrerinnen und Lehrer entsprechendes Unterrichtsmaterial und eine Kursbegleitung durch die Medienpädagogen von Promedia Maassen. Neben dem Ottheinrich-Gymnasium sind bei der diesjährigen Auflage von "Schüler machen Zeitung" – das von der Sparkasse Heidelberg gesponsort wird – die Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule in Wiesloch, das Gymnasium Walldorf und die Kraichgauschule Mühlhausen dabei.

Laut Weinmann freuen sich die Schülerinnen und Schüler der 9d schon auf "Schüler machen Zeitung". Um nach Interessantem in der Zeitung stöbern zu können, bekommen sie dafür ihre Heimatzeitung jeden Morgen druckfrisch ins Klassenzimmer geliefert. Neben der Lieferung der Papierausgabe haben die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit, das RNZ-E-Paper auf ihrem Smartphone oder Tablet-PC während des Projektzeitraums auszuprobieren. So können sie schon am Vorabend– ab 21 Uhr – in die RNZ spicken, um zu sehen, was am nächsten Morgen in der Zeitung stehen und worum es vielleicht im Unterricht gehen wird.

Dort lernen die Schülerinnen und Schüler die unterschiedlichen Darstellungsformen, die in der Zeitung verwendet werden, kennen. So wird vermittelt, was eine Nachricht ist, wie sie sich von einer Reportage unterscheidet, welchen Charakter ein Kommentar hat und wie ein Interview aufgebaut ist. Die Mitarbeiter der RNZ-Redaktion in Wiesloch stehen zudem auch für Unterrichtsbesuche bereit, um im Klassenzimmer einen Einblick in die alltägliche Zeitungsarbeit zu geben und zum Beispiel zu erklären, wie die Zeitung aufgebaut ist.

Neben den verschiedenen Unterrichtseinheiten sollen die Schülerinnen und Schüler das Gelernte aber auch selbst anwenden: "Wir freuen uns auf eure Artikel, die ihr im Rahmen von ,Schüler machen Zeitung’ recherchiert", sagte Teufert. Die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst verfassten Stücke werden 2025 in der RNZ veröffentlicht.

Um einen Anreiz dafür zu schaffen, selbst zum Reporter oder zur Reporterin zu werden und Geschichten aus dem eigenen Umfeld für die Rhein-Neckar-Zeitung zu schreiben, hat die Sparkasse nach dem erfolgreichen Start in der letzten Runde von "Schüler machen Zeitung" auch in diesem Jahr einen Schreibwettbewerb ausgelobt. Der Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten erhalten dabei ein Preisgeld für die Klassenkasse.