Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Die 31. Auflage des Stadtlaufs der Turnsportgemeinschaft Wiesloch am Sonntag, 21. April, wartet mit einer Neuerung auf. "Erstmals bieten wir, neben dem Klassiker über zehn Kilometer, auch die Fünf-Kilometer an", berichtet Manfred Walter vom Vorstand des Vereins in einem Pressegespräch. "Wir wollen damit Einsteigern die Gelegenheit geben, über eine kürzere Distanz mitzumachen, außerdem folgen wir damit anderen Städten in der Region."

Läuferinnen und Läufer über die Zehn-Kilometer-Distanz sollen wie gewohnt um 10 Uhr in der Parkstraße starten, für die kürzere Strecke geht es zeitgleich in der Waldstraße los. "Natürlich haben wir damit einen höheren organisatorischen Aufwand", informiert Engelbert Franz vom Orga-Team. Er selbst hält nach wie vor den Streckenrekord über die längere der beiden Distanzen, mit 30 Minuten und 28 Sekunden im Jahr 1993.

Nicht nur den Erwachsenen, auch den Bambini sowie Schülerinnen und Schülern wollen die Veranstalter etwas bieten. Sie starten in diesem Jahr erst um 13 Uhr. "Wir haben das alles zeitlich etwas entzerrt, um so nicht mit den Siegerehrungen der Hauptläufe zu konkurrieren die wir für 12 Uhr angesetzt haben", sagt Walter.

Neben vielen Sportlerinnen und Sportlern hofft man auch auf das entsprechende Wetter. "So zwischen zwölf und 15 Grad wären ideal", hofft Franz und fügt hinzu: "Hauptsache, wir haben keinen Regen wie vor zwei Jahren." Vielleicht könne man bei den Teilnehmern wieder die 1000er-Marke erreichen, die Zahl vom Vorjahr inklusive der Kids.

"Aber vielleicht erhöht sich sogar die Attraktivität unseres Stadtlaufs durch die zweite, kürzere Strecke", so Walter. Bei allem Engagement müsse am Ende des Tages natürlich auch etwas für die Vereinskasse übrig bleiben. In der Stadionhalle können alle Besucherinnen und Besucher Essen und Trinken kaufen. Auch die Startgebühren sollen dabei helfen, die Kosten zu decken. Die Teilnahme an den zehn Kilometern kostet zwölf Euro, acht Euro für fünf Kilometer. "Für die Kinderrennen verlangen wir fünf Euro", verrät Walter.

"Denn uns laufen die Kosten davon", rechnet er vor. Um die 15.000 Euro müsse man für die Gesamtorganisation aufwenden und dies sei alleine nicht machbar. Der Einsatz des Deutschen Roten Kreuzes nebst Notarzt müsse bezahlt werden und auch die neue Zeitnahme-Anlage gehe ins Geld. "Ohne Sponsoren ist eine solche Großveranstaltung nicht machbar."

Info: Die Anmeldung ist noch bis Samstag, 20. April, 20 Uhr, unter www.tsg-wiesloch.org/stadtlauf/ oder im Marathonshop in der Wieslocher Badgasse 22 möglich. Eine Nachmeldung vor Ort findet am Tag des Laufs zwischen 8 und 8.30 Uhr statt.