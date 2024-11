Von Maria Stumpf

Wiesenbach. Es war eine wegweisende Idee der Seniorenbeauftragten Brigitte Stauber: Es ist Mittag in der Panoramaschule und seit Oktober stehen Kinder und Ältere in der Mensa gemeinsam an der Essensausgabe. Die Kommune hat Staubers Vorschlag vom Mai umgesetzt und machte flott die Mehrgenerationen-Kantine möglich.

Was außer Nudeln und Rahmgulasch sonst noch dahintersteckt: Es ist 13 Uhr. In der Mensa der Schule riecht es nach Essen. Es riecht gut. Marica Nagel-Joskic, Leiterin der Schulküche, kocht vor Ort mit frischen Zutaten. Heute stehen Nudeln, Rahmgulasch und Salat oder Kartoffeln mit "Weißer Käse" auf der Speisekarte. Dazu gibt es Wasser. "Ich richte mich ein wenig danach, was meine kleinen und großen Kunden gerne essen", verrät die Köchin. An die 100 Essensportionen wird sie heute über den Tresen reichen. "Na, da ist schon was los", freut sie sich.

Waren es zu Beginn des Projekts 18 Teilnehmende, sitzen an diesem Tag schon rund 40 ältere Menschen an den Tischen. Feste "Damenkränzchen" haben sich wohl schon gefunden und Seniorenbeauftragte Brigitte Stauber nutzt die Gunst der Stunde, Infos unter die Leute zu bringen. Das neue Angebot der Kommune bedeute, dass die Menschen sich über eine feste Verabredung außer Haus freuen und am Leben mehr teilhaben könnten, meint sie. Man hole mit dem Schulessensangebot Senioren auch aus der Einsamkeit. "Eine schöne Abwechslung ist das. Ich freue mich jeden Mittwoch auf den nächsten", stimmt eine Frau zu. "Alleine essen macht wenig Spaß", bestätigen andere und freuen sich über den schönen Panoramablick über Wiesenbach durch die großen Fenster. Zugegeben, anfangs seien sie auch etwas skeptisch gegenüber einem "Kantinenessen" gewesen. "Im Alter hat man halt seine Gewohnheiten. Aber es schmeckt echt gut und ist preisgünstig für uns", sagt ein Mann.

Und die Kinder? Heute sind es nur wenige zu dieser Mittagsrunde, die ganz große Schar war schon ab 12 Uhr in der Mensa. Denkt man an den Lärmpegel, ist die Einladung an die Senioren ab 13 Uhr wohl eine gute Entscheidung. Doch trotzdem: Interesse füreinander, Rücksicht, Geduld und Höflichkeit sind gefragt in einer Essensgemeinschaft über Generationen.

Die Kids scheinen tatsächlich neugierig auf die "Alten", schauen, ob da vielleicht Bekannte dabei sein könnten. "Toll", findet Nele die Mehrgenerationen-Kantine schon jetzt. "Endlich ist hier jetzt Leben", sagt das Mädchen voller Ernst und ihre Freundinnen Rosa und Esther nicken. Flink haben sie hinten am Fenstertisch den Bürgermeister Grabenbauer entdeckt und setzen sich dazu. Er wollte mal schauen, wie sich das Projekt entwickle, sagt er. Er habe nicht mit einer so hohen Nachfrage gerechnet und sei positiv überrascht. Er meint, dass man nach einer Probephase darüber nachdenken könne, einen zweiten Tag pro Woche anzubieten. Ein gut zugänglicher Speiseraum mit ausreichend Platz sei nun mal Bedingung gewesen für so ein kommunales Angebot: "Und das haben wir mit der Schulmensa gefunden." Gleichzeitig freue sich die Gemeinde über eine höhere Auslastung der schuleigenen Küche. Auf Antrag der Verwaltung wird das Projekt von Oktober bis Dezember 2024 auch vom Land Baden-Württemberg und aus Mitteln der gesetzlichen Pflegeversicherung unterstützt. Am Tresen bildet sich inzwischen eine größere Schlange. Fleisch- oder Fischgericht oder lieber eine vegetarische Option? Egal: 5,50 Euro pro Mahlzeit kostet das die älteren Mitbürger Wiesenbachs. Wer Süßes zum Dessert mag, muss weitere 50 Cent investieren.

Auch Nachschlag gibt es. Und auch die Bestellung des Essens ist unkompliziert: Im Vorfeld jeweils wöchentlich bis spätestens dienstags um 12 Uhr entweder über eine App oder telefonisch im Rathaus. Martina Dünzl von der Gemeindeverwaltung ist zuständig für das Projekt und hilft bei Fragen. Wer lieber in bar sein Essen bezahlen möchte, kann das bei ihr dann beim Mittagstisch tun.

Info: Unter www.wiesenbach-online.de oder bei Martina Dünzl unter Telefon 06223/950212 erfährt man mehr.