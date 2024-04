Von Günther Grosch

Weinheim. "Der Zweiburgenstadt steht eine solche Messe gut zu Gesicht": Selbstbewusstsein und Optimismus sprachen aus OB Manuel Just beim Pressetermin mit Vertretern von Stadt, Handwerk und Gewerbe: "Die Weinheimer Woche kehrt zu ihren Wurzeln zurück." Und diese reichen bis tief ins 19. Jahrhundert zurück, wie der Vorsitzende des Gewerbevereins Weinheim, Roland Müller, herausgefunden hat. 1885 habe eine derartige Präsentation mit 63 Ausstellern stattgefunden, verwies er auf die Ergebnisse einer Recherche und Dokumentensuche mit dem Stadtarchiv.

Ob, wann, wo und wie weitere solche Messen stattfanden, ist allerdings nicht überliefert. Sehr viel Genaueres weiß man aber von einer "Weinheimer Woche", die 1926 mit Unterstützung von 152 Betrieben aus Handwerk, Industrie, Handel und Landwirtschaft zu einem Großereignis wurde. Was intern bereits zu Gedankenspielen führt, das darauf zurückgerechnete "Hundertjährige" Bestehen der Messe in die 2026 geplante "dritte Weinheimer Woche" einzubinden.

Doch zurück in die Gegenwart. Mehr als 120 Aussteller sind es in diesem Jahr, die von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. April, vor dem Hector-Sport-Centrum der TSG Weinheim ein Schaufenster für Handwerk und Gewerbe bilden. Darüber hinaus soll ein exklusives Rahmenprogramm Besucher aus der ganzen Region zum "kleinen Maimarkt" nach Weinheim locken. Man erhebe keinen Anspruch darauf, mit dem Mannheimer Maimarkt konkurrieren zu wollen, rückte OB Just die Verhältnisse zurecht. Andererseits brauche man sich vor diesem aber auch nicht zu verstecken.

Dass die Zeiten schon einfacher waren, verhehlte Just nicht. Es liege aber an jedem Einzelnen, dies zu ändern. Weinheim als dynamischer Wirtschafts- und Handelsstandort gehe voran: "Ökonomie ist auch Psychologie." Konsum müsse Lust und Laune erzeugen. Mit einer Gewerbemesse steuere man ein geeignetes Format bei, "bei dem sich Menschen treffen, bummeln, gut essen und trinken, Spaß haben und sich von Fachleuten beraten lassen."

Konzept und Durchführung der Ausstellung liegen erneut in den Händen von Projektleiter Dieter Link von der Firma "RW Messen und Events" aus Kirchardt. Beste Voraussetzungen dafür bietet die Tatsache, dass die Messe "bis auf den letzten Platz ausgebucht ist", so Link. Aufbauend auf den Erfahrungen des Messe-Neustarts 2023 habe man drei "Kurskorrekturen" vorgenommen, so noch einmal OB Just. Zunächst wurde der Termin vom Sommer ins Frühjahr vorgezogen, sodass man noch vor dem Mannheimer Maimarkt dran ist. Hinzu kommen fünf Ausstellungshallen sowie ein 800 Personen fassendes, beheiztes Festzelt.

Hier warten ein bunter Branchenmix und das Rahmenprogramm: beginnend mit einer "Opening Party" mit der Band "Mountain Crew" am Freitag, 19. April, über das Abschiedskonzert von "The Alien Brainsuckers" am Samstag, 20. April, bis hin zu einem Weißwurst-Frühstück mit dem "Musikverein Gorxheimertal" am Sonntag, 21. April. Tickets zu den Veranstaltungen mit der "Mountain Crew" und den "Alien Brainsuckers" sind unter www.diginights.com erhältlich.

Gespannt sein darf man auf die über drei Tage hinweg verteilten Kochshows mit Wachenburg-Küchenchef Thomas Kaiser sowie den kochlöffelschwingenden Prominenten OB Manuel Just, Erstem Bürgermeister Andreas Buske und Stadtwerke-Geschäftsführer Alexander Skrobuszynski. Tanzvorführungen der 13-fachen Welt- und 108-fachen Deutschen Meister "Penguin Tappers" aus Hemsbach zählen ebenso zu den Highlights wie die "Handstand Bellydance Fusion Artists Show" des AC Weinheim und die Vorführungen der Tanzschule Emis Dance Academy.

Die dritte Korrektur ist der kostenlose Eintritt. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Weinheimer Wirtschaftsunternehmen wurde es möglich, auf Eintrittspreise zu verzichten. "Unser Wunsch ist, dass die Besucher so oft kommen, wie sie möchten", so Roland Müller: "Sie sollen sich an den Ständen und bei den Anbietern informieren, zu Hause über die Angebote nachdenken und anderntags noch einmal kommen."

Die Feuerwehr bietet gemeinsam mit der "Blaulicht-Familie" von DRK und DLRG darüber hinaus ein Programm nicht zuletzt für Kinder (weitere Details dazu auf www.weinheimer-gewerbemesse.de). Die Messe selbst enthält die Bereiche Bauen, Renovieren, Sanieren, Haus und Garten, Wohnen und Ambiente, Automobile und Caravaning, E-Mobilität, Freizeit und Tourismus, Finanzen und Immobilien, Sport und Gesundheit sowie Genusswelt, Mode und Beauty. Geöffnet hat die Messe von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Behindertenparkplätze sind vor Ort vorhanden. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Waidsee-Parkplatz, etwa fünf Gehminuten entfernt. Fahrradabstellplätze sind gleichfalls vorhanden.