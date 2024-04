Von Günther Grosch



Weinheim. "In Woinem, da spielt die Musik": Was der "Musikverein Gorxheimertal" am letzten Tag der Gewerbemesse "Weinheimer Woche" am Sonntag bereits beim Weißwurst-Frühschoppen mit Blasmusik, Polka- und Marschklängen zum Ausdruck brachte, war auch an den beiden vorangegangenen Tagen zu beobachten gewesen.

Die Menschen hätten wieder Lust zu konsumieren, wenn das Angebot und das Gesamtpaket stimmen, brachten es OB Manuel Just, der Vorsitzende des Gewerbevereins Weinheim, Roland Müller, sowie Messeveranstalter Dieter Link von RW Messen & Events in einem ersten Resümee der dreitägigen Schau unisono auf den Punkt.

Ob in den fünf Ausstellungshallen, in dem großen, rund 800 Personen fassenden Festzelt mit stehend gefeierten Auftritten der "Mountain Crew" aus Oberösterreich und den Lokalmatadoren "Alien Brainsuckers" oder bei den Kochshows mit OB Just, Bürgermeister Andreas Buske und Stadtwerke-Geschäftsführer Alexander Skrobuszynski: Überall steppte der Bär.

Das 800 Besucher fassende Festzelt sah ein abwechslungsreiches Begleitprogramm mit zwei heftig umjubelten Konzerten. Am Abschlusstag kamen die Stepptänzer von den „Penguin Tappers“. Foto: Kreutzer

Das galt auch für das Außengelände – trotz der auch dieses Mal sicherlich nicht immer idealen Witterungsbedingungen. Die Messe stelle nicht zuletzt auch einen Hoffnungsschimmer auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtsituation dar, so Just.

Er zeigte beim obligatorischen Fassbieranstich auch selbst, "wo – nicht nur im Weinheimer Rathaus – der Hammer hängt". Zwei kräftige Schläge, und das Bier schäumte ohne Spritzverluste in den von Roland Müller, Eichbaum-Betriebsleiter Markus Lopsien und Dieter Link bereitgehaltenen Maßkrügen.

Zu den Stoßzeiten sei der Besucherandrang mitunter so groß gewesen, "dass die Aussteller nicht einmal Zeit hatten, um auf die Toilette zu gehen", machte Roland Müller die Resonanz auf das Angebot in seinem Fazit zusätzlich auch daran fest, dass der Backfischwagen bereits am ersten Abend "ausverkauft" meldete.

Von Ausstellerseite gab es Ähnliches zu hören. Weil auch hier die Qualität des Angebotenen stimmte, habe man viele Kunden dazugewinnen und das Netzwerk noch dichter knüpfen können, hieß es von "Fahrrad Wagner" über "Elektro Steidl", "Schilling Bedachungen und Gerüstbau" bis hin zu "Jäger Polstermöbel und Küchen" fast überall gleichlautend. Auch der dieses Mal gewählte Zeitpunkt der Messe im Frühjahr sei ideal.

Dass dieser Zeitpunkt kurz vor dem Mannheimer Maimarkt gelegen habe, bedeute nicht, dass man diesem Konkurrenz machen wolle, stellte OB Just klar. Das Ziel, die Leistungsfähigkeit des heimischen Gewerbes unter Beweis zu stellen, habe man – angereichert durch Gewerbetreibende von außerhalb – erreicht. "So wie es einem Mittelzentrum wie Weinheim angemessen ist."

Nicht nur für Messeorganisator Dieter Link lag der Erfolg auch darin begründet, dass der Eintritt an allen Tagen – bis auf die beiden Abendveranstaltungen im Festzelt – kostenlos war. Finanziert wurde die Schau durch Standgebühren, die Restaurantbetriebe und Sponsoren.

Langeweile kam auch bei den Kleinen und Allerkleinsten, quasi "den Kunden von morgen", nicht auf. Für sie hatte die "Blaulichtfamilie" aus Feuerwehr, DLRG und DRK mit Hüpfburg, "roten Rennern" sowie mit dem Wasserrettungsboot "Woinem oans" ein abwechslungsreiches Programm zum Anfassen, Reinsetzen und Mitmachen zusammengestellt.

Rundum also eine "megagelungene" Gewerbeausstellung, so noch einmal Gewerbevereinschef Müller. Von keinem der Aussteller seien unzufriedene Bemerkungen zu hören gewesen. Und auch die Statements der Besucher, die zum Teil sogar aus dem Raum Darmstadt anreisten, waren durchweg ermutigend. "Gemeinsam geht alles, wenn man dies nur will. Das haben wir voll und ganz erreicht", so Müller.

Dass man nicht mit genauen Besucherzahlen aufwarten könne, liege daran, dass dies ohne Ticketverkauf nicht möglich ist. Dennoch wurde auch auf diese Frage allgemein festgestellt, dass es trotz des ziemlich verregneten Eröffnungstags kaum Leerlauf gab.

Eine Leistungs- und Gewerbeschau wird es auch 2025 im Verlauf der von Mai bis September stattfindenden "Heimattage Baden-Württemberg" geben, kündigte OB Just an. Nach dem "Weinheimer Frühling" in der Vorwoche habe sich die Stadt erneut hervorragend als Wirtschaftsstandort präsentiert.

Ab 2026 soll die "Weinheimer Woche" dann, Planungsstand heute, im Zweijahresturnus stattfinden.