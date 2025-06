Walldorf. (kvs) "Beteiligen Sie sich mit konstruktiven Beiträgen an diesem Versuchsprojekt", forderte gestern Walldorfs Bürgermeister Matthias Renschler die Anwesenden bei der Eröffnung der Sommerstraße auf. Die Stadt sei dankbar für Anregungen, die das Fußverkehrskonzept, in dessen Rahmen der Verkehrsversuch läuft, voranbringen, denn es sei auch klar, dass es Nachsteuerungsbedarfe geben wird. Bis zum 30. September ist in der vorderen Hauptstraße eine Einbahnstraße ausgewiesen, mobile Sitzmöbel ersetzen Parkplätze. So soll der Bereich attraktiver für Fußgänger werden.

Die vielen Interessierten und Neugierigen, die sich in der Hauptstraße eingefunden hatten, machten reichlich Gebrauch von der Möglichkeit, sofort ins direkte Gespräch mit Bürgermeister, Vertretern der Stadtplanung und Gemeinderäten zu kommen. Dabei waren die Meinungen durchaus kontrovers. Die einen freuten sich, dass so manche Gefahrensituation mit ausparkenden Autos und Fußgängern entschärft scheint, während die anderen schwindende Kundenzahlen befürchten. Hitzige Diskussionen entspannen sich darüber, ob die neuen Verkehrsschilder nun auch für jeden verständlich seien und ob die gelben und blauen Markierungen mit ihrer intensiven Farbgebung nun wirklich so blieben.

Ziel des Versuchs ist die Beruhigung und Reduzierung des Parkverkehrs in der Hauptstraße. Mit Sitzmöbeln, Spielecken und Pflanzkübeln wird der Straßenraum in einen Lebensraum verwandelt, den sich jetzt Walldorferinnen und Walldorfer sowie deren Gäste erobern dürfen.

Versuchsbegleitend werden Verkehrszählungen durchgeführt, sowohl vor dem Versuch als auch während und danach. Selbstverständlich wird es gegen Ende des Versuchszeitraums eine Befragung der Gewerbetreibenden und Einzelhändler geben, versicherte Andreas Konrad von der Stadtplanung.

Möglichkeiten zur Beteiligung bieten unter anderem eine Postkartenbefragung an zwei gelben Informations-Säulen in der Hauptstraße sowie ein Online-Fragebogen, der zur Eröffnung auf der Homepage der Stadt veröffentlicht wurde. Alle Ergebnisse fließen im Herbst in die Auswertung ein und werden zur weiteren Gestaltung des Fußverkehrskonzeptes herangezogen.

Update: Donnerstag, 5. Juni 2025, 19.32 Uhr

Walldorf eröffnet am Donnerstag die "Sommerstraße"

Walldorf. (RNZ) Es tut sich etwas in der vorderen Walldorfer Hauptstraße: Vorläufige Straßen- und Parkplatzmarkierungen in Gelb wurden aufgetragen, Pflanzkübel und Sitzgruppen aus Holz stehen auf den Bürgersteigen.

kbw/Foto: Bülow

Am 5. Juni beginnt ein Verkehrsversuch, mit dem die Stadt die Aufenthaltsqualität für Fußgänger erhöhen will. Offizieller Startschuss ist um 14 Uhr auf dem Sparkassenvorplatz. Von der Drehscheibe bis zur Karlstraße soll eine Einbahnregelung gelten. Von der anderen Seite her wird die Fußgängerzone verlängert.

Die meisten Parkplätze fallen weg, die übrigen werden schräg ausgerichtet, um komplizierte Manöver beim Ausparken zu vermeiden. An gelben Info-Säulen können Interessierte Rückmeldungen geben, entweder per Einwurf in einen der dort montierten Briefkasten oder per QR-Code. Der Versuch geht bis zum 30. September.