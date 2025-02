Von Micha Hörnle

Schriesheim. Am Dienstag entdeckten Bauarbeiter einen Stollen in der Schmalen Seite. An der Hausnummer 18 – das Gebäude nennen alteingesessene Schriesheimer "Kaserne" – fand man einen tunnelartigen Zugang, wie die RNZ aus mehreren Quellen erfuhr. Eine Anwohnerin berichtete, dass angeblich Experten den Tunnel sogar 50 Meter entlanggelaufen seien – und zwar stehend.