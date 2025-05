Region Wiesloch. (tne) An diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag, 30. Mai bis 1. Juni, gibt es in der Umgebung sportliche Wettkämpfe, schöne Feste und interessante Veranstaltungen bei denen man sich neues Wissen aneignen kann.

Wiesloch

> Zu dem "Tag der Helfer" sind alle Bürger am Samstag und Sonntag auf den Platz am Feuerwehrhaus, Baiertaler Straße 2, eingeladen. Los geht es am Samstag um 18 Uhr mit Musik. Am Sonntag stellen sich von 11 bis 18 Uhr Rotes Kreuz, Feuerwehr, Malteser und Technisches Hilfswerk mit einem vielfältigen Programm vor. Auch für Kinder ist einiges geboten. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

> Der Flohmarkt auf dem Festplatz an der Eishalle, Parkstraße 1, lädt am Samstag, von 9 bis 16 Uhr, zum Stöbern ein. Weitere Infos unter www.geros-flohmarkt.de.

> Bei dem großen Volleyball-Regionalspielfest der Klasse U 13 messen sich die besten Teams aus ganz Baden-Württemberg. Die Eröffnung ist am Samstag um 10 Uhr in der TSG-Stadionhalle, Parkstraße 5/1. Der Spielbetrieb endet gegen 18 Uhr. Am Sonntag finden von 9 bis 15 Uhr weitere Spiele statt. Interessierte können bei freiem Eintritt zuschauen.

> Treffpunkt zur Frauenfahrradtour des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) ist am Sonntag, 10 Uhr, am Bahnhof Wiesloch-Walldorf auf Gleis 1, Staatsbahnhofstraße 14. Anmeldung unter Telefon 01 51/56 14 31 16. Die Gebühr beträgt drei Euro für Nicht-Mitglieder.

> Der "Musikalische Abendsegen" mit der renovierten Orgel findet am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche, Pfarrstraße 3, statt. Unter der Leitung von Christian Schaefer singt die Kantorei verschiedene Chorwerke.

> Münz- und Briefmarkensammler treffen sich am Sonntag von 9 bis 18 Uhr im Keller der Kulturhalle, Gerbersruhstraße 41. Vor Ort möchten Experten Auskunft über alte Münzen, Gold- und Silbermünzen, aber auch über D-Mark- und Euro-Exemplare geben.

Baiertal

> Zu einem Konzert mit dem "Akoo Show Choir" lädt die evangelische Kirchengemeinde am Freitag um 19 Uhr in die evangelische Kirche, Pauline-Meier-Straße 30, ein. Die Sänger bringen weltliche und geistliche Lieder aus Ghana, Nigeria, Kenia und Südafrika zu Gehör. Neben traditionellen Stücken umfasst das Repertoire des Chors auch viele selbst komponierte Lieder. Eintritt frei.

Walldorf

> Die besten jugendlichen Tischtennisspieler aus Baden versammeln sich am Samstag und Sonntag zu einem Turnier. An beiden Tagen geht es in der Sporthalle am Schulzentrum, Schwetzinger Straße 95, um 9.30 Uhr, los. Für das leibliche Wohl sorgt die Tischtennisgemeinschaft. Der Eintritt für Zuschauer ist frei.

> Bei Punktsieben geht es um das Thema "Omas gegen Rechts". Das Diskussionsforum der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf lädt am Sonntag um 19 Uhr in das evangelische Gemeindehaus, Schulstraße 4, ein. Zu Gast ist die zweite Vorsitzende des Vereins "Omas gegen Rechts", Jutta Shaikh. Fragen können vorab gerne an punktsieben@eki-walldorf.de geschickt werden.

> Das 51. Fischerfest des Angelsportvereins findet am Sonntag auf dem Vereinsgelände am Ortsausgang Richtung Nußloch, In den Schrebergärten, statt. Los geht es um 10 Uhr, mit einem ökumenischen Gottesdienst. Den restlichen Tag über bietet der Verein viele Attraktionen wie einen Pilswagen, Eisfahrrad, Hüpfburg, Live-Musik und einen Nabu-Erlebnisstand an.

Dielheim

> Das Jugendensemble vom Gleis 9/14 im Theater im Bahnhof führt das Stück "Kind der Wildnis" auf. Es orientiert sich an Rudyard Kiplings "Dschungelbuch". Die Aufführungen beginnen am Samstag und Sonntag um jeweils 16 Uhr. Das Stück für Kinder ab sechs Jahren verspricht Abenteuer und Spaß. Tickets gibt es online unter www.ticketino.com, am Kiosk Hollerbach, Eichendorffstraße 20 in Dielheim, und unter Telefon 0 62 22/ 7 13 22.

Balzfeld

> "Ab in den Wald" geht es am Samstag mit dem Kreisforstamt. Die informative Führung durch den Gemeindewald Balzfeld beginnt am Samstag um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Tierpark in der Eschelbacher Straße 20. Die Veranstaltung ist kostenlos und benötigt keine Anmeldung. Weitere Infos unter Telefon 0 62 21/ 5 22 76 00.

Malsch

> Die Ortsmeisterschaften im Handball werden am Freitag ab 18 Uhr in der Reblandhalle, Unterer Jagdweg 13, ausgetragen. Veranstaltet wird das Ereignis vom TSV Malsch. Anschließend wird zu einer "After-Play-Party" eingeladen.

Malschenberg

> Aktuell schenkt das Weingut Block seine erlesenen Weine bei der Weinlaube an der Kirche St. Wolfgang, aus. Freitag und Samstag hat sie von 17 bis 22 Uhr und sonntags von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Ein eigenes Vesper darf mitgebracht werden.

Kronau

> "Harrys Band" gibt am Freitag um 20 Uhr ein Konzert im "Birdland", Im Mühlhaag 4. Die fünfköpfige Band möchte das Publikum mit Hits aus 70 Jahren Musikgeschichte begeistern.

Waghäusel

> Die "Oldie-Days Waghäusel" gehen am Sonntag, ab 10 Uhr, auf der Festwiese bei der Eremitage, Schlossplatz 1, über die Bühne. Neben den Fahrzeugen gibt es bei dem Treffen auch Kaffee und Kuchen sowie eine große Händlermeile. Eintritt frei.