Region Heidelberg. (luba/luw/lesa) Nach dem Feiertag ist vor dem Wochenende – und so bestehen in der Region rund um Heidelberg nach dem Vatertag auch am Samstag und Sonntag, 31. Mai und 1. Juni, wieder viele Möglichkeiten, das Wochenende zu gestalten. Ob Kultur, Spaß oder Fest: Hier ist für jeden etwas geboten. Ein Überblick über die Termine:

Dossenheim

> Ein Mountainbike Einsteigerkurs wird am Samstag am Kronenburger Hof von der TSG Dossenheim angeboten. Das gemeinsame Fahren auf den Steinbrecher Trails beginnt um 11 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Die kostenfreie Teilnahme ist ab 18 Jahren gestattet. Ein funktionstüchtiges Fahrrad und ein Helm sind mitzubringen. Anmeldung per E-Mail mtb@tsg-germania.de.

> Der Spaziergang zu "Markanten Orten nachhaltigen Handelns" des Vereins Dossenheimer Forum Nachhaltige Welt findet am Samstag statt. Vom Treffpunkt um 14 Uhr am Rathaus wird unter anderem das Haus "Timbuktu" besucht.

> Sommerfest unterm Walnussbaum feiern Obst- und Gartenbauverein und Landfrauen am Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf dem Vereinsgelände "In den Maßenäckern". Geboten werden Führungen, eine Tombola, eine Gartenbuch-Ausstellung und Basteln für Kinder – außerdem natürlich eine reichhaltige Speisekarte.

> Die Dossenheimer Landstreicher feiern 20. Jubiläum und spielen zu diesem Anlass am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche. Von "Eine kleine Geige möchte ich haben" bis "Freude schöner Götterfunken" reicht laut Ankündigung das Programm; zu Gast sind außerdem der evangelische Kirchenchor und der MGV Freundschaft. Der Eintritt ist frei.

Eppelheim

> Der Eppler FUN Beach Cup findet am Wochenende in der Kirchheimer Straße 100 statt. Das Hobby-Turnier am Samstag und das Aktiven-Turnier am Sonntag finden jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Eine Startgebühr von 40 Euro muss bei der Anmeldung unter tvevolleyball.de bezahlt werden.

Leimen

> Anlässlich des Partnerschaftstreffens mit der Partnerstadt Tigy findet am Sonntag um 9 Uhr ein Festgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche statt. Diesen gestalten der Gospelchor "Bright Light" und der Posaunenchor musikalisch; die Leitung liegt bei Diakon Christian Sych und Pfarrer Thilo Müller.

Mauer

> Die Motorradorientierungsfahrt des Motorsportklubs findet am Sonntag statt. Die Veranstaltung auf dem MSC Gelände neben dem Schützenhaus, Meckesheimer Weg, startet um 8 und endet um 19 Uhr. Die Siegerehrung ist gegen 17.30 Uhr geplant. Getränke und Speisen werden angeboten. Anmeldung zur Teilnahme vor Ort oder über www.msc-mauer.de.

> "Vom Menschen der Urzeit" ist der Titel der Führung, die auch am Sonntagwieder Interessierte vom Heid’schen Haus über den Zeitenpfad ins Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain führt. Los geht’s um 14 Uhr am Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4; Heino Hobbie leitet die Exkursion.

Meckesheim

> Das Western Reitturnier des Reit- und Fahrvereins findet von Samstag bis Sonntag im Meckesheimerhof 1 statt. Das Turnier startet am Samstag in der Halle von 8 bis 19.45 Uhr. Auf dem Außenplatz geht es am Sonntag von 7 bis 18 Uhr weiter. Der Besuch ist kostenfrei und vor Ort gibt es Speisen und Getränke.

> Der historische Schienenbus der Krebsbachtalbahn fährt am Samstag zum "Festival Português" im Schlosspark Neckarbischofsheim. Eine Einstiegsmöglichkeit besteht in Meckesheim um 11.12 Uhr.

> Kunsthandwerk gibt es am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Hofgut Fellmann, Hauptstraße 72, im Ortsteil Mönchzell zu bestaunen. Auf dem Entsprechenden Markt gibt es außerdem Livemusik und allerhand Speis und Trank sowie Bastelecke und Kinderschminken.

> Zum Tag der Feuerwehr lädt die Feuerwehr Mönchzell am Sonntag ab 11 Uhr ins Feuerwehrgerätehaus. Neben kulinarischen Schmankerln wie Kochkässchnitzel sind eine Hüpfburg, Wasserspiele und ein Bobbycar-Parcours für Kinder sowie ein Feuerwehr-Stechbrett die Highlights.

Neckargemünd

> Der historische Schienenbus der Krebsbachtalbahn fährt am Samstag zum "Festival Português" im Neckarbischofsheimer Schlosspark. Es gibt mehrere Einstiegsmöglichkeiten, neben Meckesheim und Heidelberg auch in Neckargemünd um 10.52 Uhr.

> Vernissage feiert am Sonntag die Ausstellung "Gezähnt, geflügelt, gefährdet: Eine Foto-Ausstellung zu Libellen zwischen Kunst und Klimawandel" um 15 Uhr im Museum im Alten Rathaus. Die Einführung übernehmen Kulturreferentin Jasmin Hettinger sowie die Fotografen Claud Herboth und Michael Post; im Anschluss gibt es Kurzführungen mit den Fotografen.

> Die Düsseldorfer Band "Sugar Gang" spielt am Samstag ab 18 Uhr im Abona Beach am Schwimmbad. Mit Funk und Soul bestreiten sie quasi das Aufwärmprogramm zum Champions-League-Finale das ab 21 Uhr live auf einem Großbildschirm übertragen wird.

> Eine Führung über die Burg Dilsberg können Interessierte am Sonntag um 15 Uhr unternehmen. Treffpunkt für die einstündige öffentliche Tour ist im Burginnenhof.

Neckarsteinach

> Die neue steinerne Sitzgruppe am Neckar samt Sonnensegel, das neueste Projekt der Gruppe "Zusammen leben am Neckar" wird am Sonntag um 16 Uhr der Bevölkerung an der Mündung der Steinach in den Neckar übergeben.

> Der Pop-Up Bauernmarkt findet am Sonntag erstmals entlang der Neckarpromenade statt. Von 10 bis 16 Uhr gibt es dort Kunsthandwerk, Spezialitäten und Erzeugnisse regionaler Anbieter zu bestaunen und zu kaufen. 18 Aussteller sind dabei, auch für Kinder gibt es Aktionen.

Nußloch

> Für 150 Jahre des Musikvereins Feuerwehrkapelle findet am Samstag eine Sommerserenade statt. Am Rathausplatz gibt es ab 18 Uhr Bewirtung und am 19 Uhr das Jahreskonzert. Bei Regenwetter wird die Veranstaltung in die Festhalle verlegt.

> Einen Abendimpuls zum Thema "Hygge" gibt es am Sonntag um 19 Uhr im Foyer der evangelischen Kirche. Dieser findet im Rahmen der reihe "Pray and Play" statt. Es spielt die Band "Lightroom".

Lobbach

> Das Frühlingskonzert der Joyful Voices Mannheim findet am Samstag statt. Der preisgekrönte Chor tritt um 17 Uhr mit abwechslungsreichem Programm in der Klosterkirche auf. Der Eintritt ist gratis.

> Tag der offenen Tür hat der Golfclub Heidelberg-Lobenfeld am Sonntag. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es dort einen Putt-Wettbewerb, Golfcart-Rundfahrten, kostenlose Schnupperkurse und mehr.

Schönau

> Zum Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr Altneudorf am Sonntag auf ihr Gelände ein. Ab 11 Uhr werden unter anderem Rundfahrten, eine Hüpfburg und weiteres Kinderprogramm rund ums Thema Feuerwehr angeboten.

Spechbach

> Die Einweihung des Feuerwehrhauses findet am Sonntag auf dem Turnhallenvorplatz statt. Die feierliche Übergabe ist für 11 Uhr geplant, ab 14 Uhr werden die Sieger des Malwettbewerbs der Grundschüler bekannt gegeben. Um 15 Uhr folgt eine Showübung, zudem werden weitere Programmpunkte wie Rundfahrten, ein Kinderparcours und der "DRK Firetrainer" angekündigt.

Wiesenbach

> Der TV Germania feiert am Samstag seinen 50. Geburtstag. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Bidderbachhalle. Die Teilnahme ist nur für angemeldete.