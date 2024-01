Region Heidelberg. (ugc/luw) Ein bunter Strauß an Veranstaltungen bietet sich am Wochenende in der Region. Mancherorts finden noch Neujahrsempfänge statt, außerdem wirft die Fastnacht ihre Schatten voraus und es gibt kulturelle Angebote für jedes Alter. Die RNZ fasst – soweit bekannt – zusammen, was am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Januar, rund um Heidelberg alles los ist.

Dossenheim

> Ein inspirierendes Kunstjahr beginnt am Sonntag um 14 Uhr mit einem Künstlergespräch, das Elke Pastré mit Eckart Steinhauser und Stephan Wolter im Rahmen der Ausstellung "Lichteinfall" der Galerie von Julia Philippi am Rathausplatz 12 führen wird.

> "Den Eulen auf der Spur" heißt die Exkursion, zu der der BUND am Sonntag einlädt. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Eingangsbereich zum Steinbruch Leferenz.

Eppelheim

> Das große Jubiläumsjahr 2024 ist Thema bei der Winterfeier des evangelischen Kirchenchors am Samstag ab 17 Uhr in der Pauluskirche. Denn der Kirchenchor feiert in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen.

> Das Neujahrskonzert der Musikschule Schwetzingen findet am Sonntag ab 17 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle statt. Geboten werden Werke aus verschiedenen Epochen. Karten gibt es unter Telefon 0 62 02 / 5 77 79 80 und ab 16.30 Uhr an der Tageskasse.

> Zum Neujahrsempfang lädt der TV Eppelheim am Sonntag. Neben einem Rückblick auf 2023 und einem Ausblick auf die Pläne des Vereins werden verdiente Mitglieder geehrt. Los geht’s um 11 Uhr in der Philipp-Hettinger-Halle.

> Eine Spielzeugbörse auch für Modellauto und -bahn findet am Samstag von 11 bis 16 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle statt.

Leimen

> "Käsekuchen-Alarm" herrscht am Samstag, 10 bis 14 Uhr, im Quer-Quartier, Rathausstraße 15a. Das Motto dabei: Leimen backt für die Mannheimer Vesperkirche. Damit alle Besucher und Besucherinnen der Vesperkirche ein Stück abbekommen, werden 60 Käsekuchen benötigt. Diese können am Samstag im Quer-Quartier abgegeben werden. Anmeldung unter quartiersmanage ment@quer-leimen.de

> Eine "Après-Ski"-Party findet am Samstag ab 19 Uhr im Schützenhaus Gauangelloch statt. Dazu laden die "Angellocher Kerweborscht" ein.

> Ein Vorbereitungskonzert für "Jugend musiziert" findet am Sonntag ab 17 Uhr im Rosesaal statt. Dabei treten Schüler aus Gitarren-, Klavier- und Streicherklassen der Musikschule auf.

> "Biene Maja und ihre ersten Abenteuer" heißt das Theaterstück, das der Verein "Die Maske" auf Einladung des Kulturkreises am Sonntag für Kinder ab vier Jahren in der Aegidiushalle St. Ilgen zeigt. Los geht es um 14 Uhr, Karten gibt es unter Telefon 0 62 24 / 5 33 72 und an der Tageskasse.

> Das Begegnungscafé von "Leimen ist bunt" öffnet am Sonntag im "Quer" in der Rathausstraße. Interessierte sind zwischen 15 und 17 Uhr willkommen.

> Einen Liederabend "Schöne Müllerin" veranstaltet der GV Liedertafel am Sonntag im Erhard-Renner-Saal in der Danziger Straße 14. Los geht’s um 17 Uhr.

Lobbach

> Die Seniorenfeier der Gemeinde für alle Lobbacher ab dem 65. Lebensjahr und ihre Partner findet am Sonntag in der Wimmersbachhalle statt. Diese beginnt um 14 Uhr. Ab 13.30 Uhr bietet die Feuerwehr einen Fahrdienst ab dem Loury-Platz an; um Anmeldung für Fahrdienste jeglicher Art wird bis zum heutigen Freitag, 10 Uhr, unter Telefon 06226/927910 gebeten.

Mauer

> Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet am Sonntag ab 17 Uhr in der Sport- und Kulturhalle statt. Dabei finden Ehrungen statt, eine Neujahrsansprache ist zu hören und junge Talente der Musikschule Neckargemünd umrahmen die Veranstaltung musikalisch.

Meckesheim

> Ein Handball-Minispielfest veranstaltet die SG Schwarzbachtal am Sonntag in der Auwiesenhalle. Los geht es um 10.30 Uhr.

Neckargemünd

> Das Theaterstück "Heute bombardieren wir in Heidelberg" von Joseph Heller wird am Freitag und am Samstag vom Prinz-Carl-Ensemble unter der Regie von Anna Waldenmaier im Alten E-Werk aufgeführt. Dabei geht es auch um die Frage, ob es legitim ist, "heutzutage eine Satire über Krieg und Soldaten aufzuführen". Das Stück, in dem die Schauspieler Soldaten spielen, wechselt zwischen Komödie und Tragödie, zwischen banalem Witz und Erschrecken. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr.

Sandhausen

> Einen Neujahrsempfang veranstaltet der FDP-Ortsverband am Sonntag in der ehemaligen Synagoge. Los geht es um 17 Uhr, als Gastredner wird Benjamin Strasser, Parlamentarischer Staatssekretär im Justizministerium, angekündigt.

> Der Briefmarken- und Münzentauschring lädt am Sonntag zum Vereinstreffen im alten Feuerwehrhaus, Hauptstraße 141, ein. Von 9 bis 12 Uhr sind Interessierte willkommen, auch Möglichkeiten zu Tausch und Beratung bestehen.

Schönau

> "Für jeden ebbes" heißt es am Samstag ab 19.30 Uhr in der Stadthalle bei der Winterfeier des MGV Liederkranz. Es wirken mit die "Rasselbande", die "Colourful Singers", der gemischte Chor, der kleine sowie der Projektchor und die Pianistin Soo Young Kyoung. Im Anschluss wird Unterhaltungsmusik mit DJ Roger Tison geboten und die Bar wird eröffnet. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Spechbach

> Ehrungen von Ehrenamtlichen, Sportlern und Blutspendern finden am Sonntag im Rahmen von "Spechbach Aktiv" statt. Los geht es um 11 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.

Wiesenbach

> Der Literaturwissenschaftler und Kabarettist Frank Sauer tritt am Samstag ab 19.30 Uhr im Bürgersaal auf. Der unter anderem mit dem Kleinkunstpreis ausgezeichnete Kabarettist war bereits zweimal zu Gast in Wiesenbach und wird auch diesmal seinen Witz versprühen. Dies ist eine Veranstaltung des Grünen-Ortsverbands. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 19 Uhr.

> Zur Tanzgaudi lädt der Wiesenbacher Carnevalclub "Die Schisslhocker" am Sonntag ein. Show, Gardetanz, Kaffee und Kuchen sowie eine Tombola sind ab 13 Uhr in der Biddersbachhalle geboten.

Wilhelmsfeld

> "Celtic meets Tango" heißt das Konzert, das Rachel Kelz an der Harfe und Viola Bommer mit Gesang und Saxofon als "Duo VioRa" am Sonntag im Bürgersaal geben. Die Veranstaltung der Musikschule Schönau verspricht Elemente aus Klassik, Jazz, Celtic, Tango und Pop, zusammengefügt zu abwechslungsreichen Programmen. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Künstler wird gebeten. Sitzplatzreservierung unter https://doo.net/veranstaltung/148389