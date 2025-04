Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Der "Abschluss der Erhaltungs- und Stabilisierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle" sei nahe, erste Schritte zur Nutzbarmachung der Mühle seien in Sicht: So formulierte es Ortsbaumeister Ruben Dietz in der jüngsten Sitzung des St. Leon-Roter Gemeinderats.

Ein weiteres Auftragspaket für die Sicherung des Gebäudebestands in Höhe von