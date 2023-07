St. Leon-Rot. (tt) Sonst ist es Christian, der anderen hilft. Jetzt ist der zweite Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rot selbst auf Hilfe angewiesen: Anfang des Jahres wurde bei ihm ein Lymphom festgestellt, also Lymphdrüsenkrebs. Deshalb sucht seine Familie einen passenden Stammzellspender für den 52-Jährigen und hat dafür mit den Ortsverbänden des Roten Kreuzes von St. Leon und Rot am Freitag, 4. August, eine Typisierungsaktion organisiert. Von 16 bis 20 Uhr können alle, die noch nicht in einer Stammzellspender-Datei erfasst sind, in der Multihalle der Parkringschule, Wiesenstraße 4, vorbeikommen und sich typisieren lassen.

"Unser Papa ist ein wichtiger Mensch für uns und wir wollen ihn nicht verlieren. Und das können wir mit der Aktion erreichen", erklärt seine Tochter Maike, warum die Familie den Entschluss fasste, etwas zu tun. Deshalb hat die Familie ihr Wissen aus der Organisation der jährlichen Roter Blutspende-Aktion genutzt, Helfer organisiert, die Kameraden aus dem Deutschen Roten Kreuz angesprochen und die Typisierungsaktion auf die Beine gestellt."Und sollten wir damit unserem Papa nicht helfen können, hilft es vielleicht jemand anderem", sagt Maike.

Christian ist nicht nur zweiter Vorsitzender beim DRK in Rot, er ist auch in der Feuerwehr und in vielen anderen Vereinen aktiv. So war er auch mal Jugendtrainer in der Handballabteilung des TSV Rot. Der Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde St. Leon-Rot machte vor seiner Erkrankung viel Sport, wie seine Tochter berichtet, boxt sehr gerne und ist in einem Boxclub.

"Wir wollen einfach keine Zeit verlieren", sagt Maike, die wie ihr Vater, ihre Mutter und ihre Schwester im DRK engagiert ist und viel Hoffnung in die Aktion setzt. Auch deshalb bitten sie um viel Zuspruch aus der Bevölkerung, wenn sie mit ihren Helfern das Team der Deutschen Stammzellspenderdatei unterstützen.