Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Das Wetter spielte mit, die Begeisterung bei den geschätzten fast 400 Besucherinnen und Besuchern war groß: Nach den großen Erfolgen in den vergangenen drei Jahren kam auch in diesem Jahr die Kulturbühne "So klingt Wiesloch" in den Gerbersruhpark zurück. Dass die Stimmung so gut war, dürfte in erster Linie an dem Auftritt des "Heidelberg