Von Harald Berlinghof

Schwetzingen/Rhein-Neckar. Zuerst kommt eine S-Bahn – fast wie bestellt. Dann rattert ein langer Güterzug gemütlich an den Rednern vorbei, die zum Spatenstich des nächsten S-Bahn-Haltepunktes in Schwetzingen gekommen sind. Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter für Baden-Württemberg der Deutschen Bahn, muss zwar kurz innehalten und seine Rede unterbrechen, aber niemand muss sich die Ohren zuhalten, wie das noch vor wenigen Monaten der Fall gewesen wäre, wenn man am Gleis neben einem rollenden Güterzug stand.

Die sogenannten Flüsterbremsen erfüllen ihren Zweck der Lärmminderung, was der DB-Vertreter angesichts von zahlreichen Lärminitiativen entlang der Bahnstrecken nicht unerwähnt lassen möchte. Gekommen ist er allerdings, neben Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer, Landrat Stefan Dallinger, Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl und VRN-Geschäftsführer Michael Winnes, um mit einem symbolischen Spatenstich den Baubeginn am neuen S-Bahnhaltepunkt Schwetzingen-Nordstadt zu dokumentieren.

Schwetzingen-Nordstadt wird nach Schwetzingen Bahnhof und Schwetzingen-Hirschacker die dritte Haltestelle innerhalb der Spargelstadt der S-Bahn Rhein-Neckar in ihrer zweiten Ausbaustufe entlang der Strecke in Richtung Karlsruhe.

Drei S-Bahn-Haltestellen – Bahnhof, Hirschacker und Nordstadt – sind "enorm für eine Stadt unserer Größenordnung", findet der Oberbürgermeister. Gerade der Haltepunkt Nordstadt unweit der Nordstadthalle und von zwei Förderschulen mit überregionalem Einzugsbereich sowie dem größten Schwetzinger Stadtteil Nordstadt mit mehr als 5000 Einwohnern bot sich als S-Bahn-Haltestelle an, so Pöltl. Auch weil Plankstadt geografisch nicht weit weg ist und mit Decathlon einer der größten Arbeitgeber Schwetzingens mit mehr als 800 Beschäftigten in der Nachbarschaft liegt.

Um den Pendlern, die regional im ÖPNV unterwegs sind, die Nutzung zu erleichtern, wird in unmittelbarer Nachbarschaft zur Haltestelle ein Park-and-Ride-Parkplatz gebaut. Die Bahnsteige am neuen Haltepunkt sollen 210 Meter lang werden und eine Bahnsteighöhe von 76 Zentimeter über Gleisoberkante hoch sein. Damit wird ein barrierefreies Ein- und Aussteigen möglich.

Die Planungen für den Haltepunkt begannen bereits im Jahr 2009, das Baurecht gab es erst 2021. Landrat Dallinger erinnert sich, dass er sich als Erster Bürgermeister in Schwetzingen schon vor 24 Jahren mit dem Thema befassen musste. Der Bahnübergang sollte ersten Planungen zufolge geschlossen und durch eine Unterführung ersetzt werden. Fördergelder für das teure Unterfangen waren allerdings nicht zu bekommen. Und so musste man umplanen, was Zeit kostete. Auch der Einbezug der Anwohner war zeitintensiv, so Krenz. Inzwischen plant man mit einer Fertigstellung Ende 2025.

Staatssekretärin Zimmer erläuterte die Pläne der Landesregierung zum ÖPNV-Ausbau. Bis 2040 wolle man in Baden-Württemberg klimaneutral werden, bis 2030 55 Prozent der CO2-Emissionen aus dem Mobilitätssektor um 55 Prozent reduzieren und ab 2025 einen 30-Minutentakt im ÖPNV verwirklichen. Dazu seien bei der S-Bahn Rhein-Neckar schon vor zehn Jahren notwendige Fahrplanlücken eingebaut worden.

Ort des Geschehens

57 komfortable Mireo-S-Bahnen habe man bereits angeschafft und damit die Attraktivität des ÖPNV erheblich verbessert. Die Gesamtkosten für Planung und Bau des Haltepunkts Nordstadt belaufen sich auf 9,6 Millionen Euro. Die Kosten teilen sich wie folgt auf: Der Bund trägt rund 4,2 Millionen Euro, das Land Baden-Württemberg rund zwei Millionen Euro, der Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Schwetzingen jeweils rund 1,7 Millionen Euro.