Schriesheim. (hö) Bernhard Wacher findet, dass es gerade an den DRK-Altkleider-Containern "total extrem" aussieht – "alles andere als ein Aushängeschild für Schriesheim". Diese Zustände an sich sind nicht neu – die RNZ hatte nach Leserbeschwerden bereits im letzten Jahr nachgefragt. Damals hatte das Rathaus erklärt, der Standort am Schwimmbad wurde deswegen auch aufgegeben. Hirschberg hatte

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote