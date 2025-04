Schriesheim. (hö/flb) Am Mittwoch, 30. April, wird der Gemeinderat den Haushalt verabschieden. In ihm stehen auch für die beiden Ortsteile Posten, die nun in den Ortschaftsräten diskutiert wurden.

> Altenbach: Von den Stellenstreichungen ist – genauso wie in Ursenbach – die Verwaltungsstelle betroffen: Hier soll eine halbe Stelle eingespart werden. Doch was ist, wenn Thorsten