Schriesheim. (hö) So wünscht sich die IEWS die Waldschwimmbaderöffnung: strahlender Sonnenschein, Temperaturen von über 25 Grad – und natürlich jede Menge Besucher. "Das ist perfektes Schwimmbadwetter", meinte der Zweite Vorsitzende, Kim Koschorreck. Das Wasser hatte am Nachmittag 26 Grad, gut 500 Besucher waren gekommen, um sich zu erfrischen und der Musik der beiden Bands "Crushing Jars" und "Jazzed Friends" zu lauschen.

Aber natürlich war die drängendste Sorge des Badbetreibervereins, die Dachsanierung (RNZ vom Montag) das Thema des Tages – und natürlich wollte Rudi Kling als erstes vom RNZ-Lokalredakteur wissen, wie es am Mittwochabend im Gemeinderat ausging (siehe Artikel links). Das Thema sprach Koschorreck auch in seiner kurzen Eröffnungsrede an: "Wäre ja auch komisch, wenn ich nichts dazu sagen würde." Er sprach von einem "vorsichtig optimistischen Signal", das am Abend zuvor aus dem Gemeinderat gekommen sei. Nun warte man auf weitere Schritte der Stadt. "Wenn die Zusage gestern Abend im Gemeinderat uns wirklich voranbringt, können wir zufrieden sein. Heute haben wir Mega-Glück mit dem Wetter – und machen das Beste draus", meinte Erster Vorsitzender Thomas Merkel. Auch wenn Bürgermeister Christoph Oeldorf nicht zur Eröffnung gekommen war, ließen sich viele Stadträte blicken – und natürlich wissen sie, dass die IEWS auf ihre Mithilfe zählt.

Patrick Hübner, der neue zweite Bademeister, hatte seinen ersten Einsatz mit Gästen: "Die sind alle sehr nett, ich kann mich nicht beklagen." Seine Kollegin Heike Baumann meinte nur: "Endlich geht es los! Und jetzt hoffen wir nur noch auf schönes Wetter an allen Tagen." Der erste Tag war ziemlich unspektakulär: Ein paar kleine Verletzungen wurden versorgt und eine Zecke entfernt. Dafür feierten die Frühschwimmer den Saisonauftakt – und hatten für die Bademeister Sekt mitgebracht.

Oliver Gramsch war schon letztes Jahr am ersten Tag der Saison da: "Schon ziemlich voll heute, aber sehr nett mit der Musik." Im Wasser war er noch nicht, aber dafür die Kinder – und wegen denen war man ja auch an diesem Nachmittag da (und ist auch in der IEWS). Timon Zwaller aus Altenbach, auch Mitglied in der IEWS, fand den Nachmittag "sehr, sehr gut – mit Sonne und Livemusik". Er hatte sich vorher beim Grillfest des Motorsport-Clubs in Altenbach gestärkt: "Das war auch echt schön."

Für die beiden Freundinnen Mira (10) aus Ladenburg und Nuria (11) aus Schriesheim war der Tag nach ausgiebigem Schwimmen toll. Mira meinte zwar, in Ladenburg gebe es einen Sprungturm, aber hier sei es doch irgendwie schöner. Vielleicht liegt das am neuen Trinkwasserbrunnen am Eingang, der endlich in Betrieb ist: "Das Wasser schmeckt schon gut", sind sich beide einig. Vielleicht wird Mira Mitglied bei der IEWS, Nuria ist es schon.